Tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ thả mồi bẫy nhiệt (Ảnh: Không quân Mỹ).

Ngày thứ 20 của cuộc chiến trôi qua trong bối cảnh leo thang xung đột. Các cuộc tấn công tiếp tục nhắm vào Israel, Li Băng, Iraq, Iran và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của các nước vùng Vịnh Ba Tư, trong khi sự chuẩn bị cho một kịch bản nguy hiểm hơn nhiều đang ngày càng trở nên rõ ràng ở Washington.

Tại Iran, trung tâm phía bắc của Biển Caspi - cảng Anzali - lần đầu tiên bị tấn công kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Máy bay Israel đã phá hủy ít nhất một tàu khu trục của Iran. Trong khi đó, các thay đổi nhân sự vẫn tiếp diễn trong nước. Sau cái chết của ông Ali Larijani, Tướng Hossein Dehghan được bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 19/3 (Ảnh: Rybar).

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thừa nhận việc hệ thống phòng không Iran bắn trúng một tiêm kích tàng hình F-35, chiếc máy bay kịp thời quay về căn cứ và hạ cánh khẩn cấp, phi công sống sót.

Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, đơn vị chỉ huy tác chiến cao nhất của Iran, điều phối các hoạt động giữa Lục quân và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), ngày 19/3 khẳng định: "Chúng tôi từng tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những lời cảnh báo, nhưng ông ấy phải biết rằng Lực lượng Vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ luôn có những bất ngờ dành cho ông ấy và Israel”.

Ông cũng đề cập đến vụ nhắm mục tiêu vào tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ, coi đây là một ví dụ cho thấy đòn tấn công bất ngờ của Iran.

"Hôm nay, một ví dụ về điều này là việc nhắm mục tiêu vào một máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ 5 tiên tiến. Họ nên chuẩn bị tinh thần cho nhiều bất ngờ hơn nữa”, ông Abdollahi cảnh báo.

Áp lực lên Israel gia tăng

Tên lửa Iran tiếp tục tấn công vào miền Trung và miền Nam Israel, gây thương vong cho người dân, làm hư hại các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng, bao gồm cả ở phía bắc Tel Aviv. Áp lực lên xã hội Israel đang gia tăng, nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng đến khả năng tấn công của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF).

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng tương tự trước đây chủ yếu liên quan đến các quốc gia Vùng Vịnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến ngành năng lượng của Israel.Tên lửa Iran đã bắn trúng một nhà máy lọc dầu ở Haifa, gây ra hỏa hoạn tại cơ sở này.

Đạn chùm từ tên lửa Iran đánh trúng một cơ sở quan trọng của Israel ở thành phố Haifa (Video: RT).

Cụ thể, tên lửa của Iran đã nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Israel tại thành phố cảng Haifa phía Bắc nhưng không gây thiệt hại đáng kể. Bộ Năng lượng Israel cho biết sự cố này không gây ra “thiệt hại đáng kể”. Bộ trưởng Năng lượng Eli Cohen cho biết điện bị gián đoạn trong thời gian ngắn, nhưng đã được khôi phục cho hầu hết những người bị ảnh hưởng, Reuters cho hay.

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel tính đến ngày 19/3 (Ảnh: Rybar).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẽ đáp ứng theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc không lặp lại các cuộc tấn công vào những địa điểm năng lượng quan trọng của Iran như mỏ khí đốt South Pars. Ông Netanyahu nói rằng Israel hành động đơn phương khi tấn công một cơ sở liên quan đến mỏ khí đốt này hôm 19/3, theo CNN.

Guardian đưa tin, Thủ tướng Netanyahu phủ nhận việc Tổng thống Trump bị Israel “kéo” vào cuộc chiến, khi ông cố gắng bác bỏ những lời đồn đoán rằng Israel đã tác động đến quyết định tấn công Iran của Mỹ và trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ và Israel không cùng chung mục tiêu chiến tranh.

“Liệu có ai thực sự nghĩ rằng ai đó có thể bảo Tổng thống Trump phải làm gì?”, Thủ tướng Israel nói, sau đó nói thêm: “Tôi không hề lừa dối ai cả”.

Ông Netanyahu cũng tuyên bố rằng Iran “hiện mất khả năng làm giàu uranium và không có khả năng chế tạo tên lửa đạn đạo”. Ông nói rằng cuộc chiến sẽ kéo dài “cho đến khi nào cần thiết”, và khẳng định: “Chúng tôi sẽ xóa sổ hoàn toàn chúng, tất cả những khả năng đó”.

Trên biên giới Li Băng, cuộc tấn công của IDF đã tăng cường đáng kể. Điểm nổi bật trong ngày là Al-Tayba, nơi xe tăng Israel bị Hezbollah phục kích và chịu tổn thất, sau đó Israel đáp trả bằng các cuộc tấn công quy mô lớn và sơ tán bằng trực thăng.

Mảnh vỡ từ tên lửa Iran rơi xuống đất khiến người dân Israel hốt hoảng (Video: RT).

Vùng Vịnh tiếp tục "đỏ lửa"

Tại Iraq, các sự kiện chính chuyển sang phía Bắc. Căn cứ của Mỹ gần sân bay lại bị tấn công, một UAV bắn trúng tòa nhà lãnh sự quán, và các cuộc tập kích tiếp tục nhắm vào các mục tiêu của phe đối lập người Kurd ở Erbil và Sulaymaniyah. Ngược lại, lực lượng Mỹ tấn công các vị trí của Hashd al-Shaabi ở Biji.

Trong khi đó, Baghdad tương đối yên tĩnh. Điều này là do nhóm vũ trang Kataib Hezbollah tuyên bố tạm ngừng tấn công Đại sứ quán Mỹ trong 5 ngày, với điều kiện liên quân ngừng tấn công các khu dân cư ở thủ đô.

Tại vịnh Ba Tư, sau một thời gian tạm lắng, các tàu chở dầu tiếp tục bị tấn công. Trong đêm, 2 cuộc tấn công mới nhằm vào các tàu thương mại được ghi nhận: gần Khor Fakkan ở UAE và gần Ras Laffan ở Qatar.

Tại Kuwait, UAV tập kích các nhà máy lọc dầu tại các cảng Al Ahmadi và Abdullah, với tổng công suất khoảng 740.000 thùng mỗi ngày. Nếu các cơ sở này bị vô hiệu hóa, dù chỉ tạm thời, Kuwait sẽ phải đối mặt không chỉ với vấn đề xuất khẩu mà còn cả vấn đề nguồn cung nhiên liệu trong nước.

Giá dầu chuẩn toàn cầu chạm mức 115 USD/thùng hôm 19/3, và người dân khắp thế giới phải đối mặt với giá xăng tăng cao. Ngoài dầu mỏ, Tehran còn nắm giữ một số công cụ gây áp lực khác, chẳng hạn như mối đe dọa đối với các tuyến cáp Internet ngầm dưới biển ở vịnh Ba Tư và biển Đỏ.

Tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng khi có thêm ít nhất 2 tàu thương mại được cho là bị Iran tấn công (Ảnh: Rybar).

Mỹ chuẩn bị cho kịch bản nguy hiểm hơn?

Trong bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Washington đang ngày càng chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ tiềm tàng xảy ra trên bờ biển Iran. Một nhóm Thủy quân lục chiến Mỹ với tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli đang di chuyển về phía biển Ả rập, và kịch bản khả dĩ nhất vẫn là một cuộc đổ bộ gần Bandar Abbas, với áp lực bổ sung lên Assaluyeh và đảo Kharg.

Tổng thống Trump xác nhận ông đang tìm kiếm khoản ngân sách mới 200 tỷ USD cho Lầu Năm Góc, gọi đó là "cái giá nhỏ phải trả" để trang bị cho quân đội.

Ông Trump cho biết Mỹ chưa có kế hoạch triển khai quân đội Mỹ trên bộ trong khu vực và khẳng định chiến dịch của Mỹ đang “vượt tiến độ”, nhưng ông xác nhận rằng Lầu Năm Góc đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt thêm 200 tỷ USD để tài trợ cho cuộc chiến.

CENTCOM cho biết họ đã phá hủy nhà máy tên lửa đất đối đất của Iran ở Karaj. Nhà máy này được sử dụng để “lắp ráp tên lửa đạn đạo đe dọa người Mỹ, các nước láng giềng và tàu thương mại”, thông cáo viết.