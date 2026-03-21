Nghị sĩ Mỹ kêu gọi rút căn cứ khỏi những nước từ chối để Washington sử dụng

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham (Ảnh: Reuters).

Ông Graham ngày 20/3 đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump xem xét rút các căn cứ quân sự Mỹ khỏi những quốc gia “không cho phép chúng ta xuất kích từ đó”, đồng thời tiếp tục chỉ trích các đồng minh châu Âu vì từ chối hỗ trợ chiến dịch quân sự Mỹ - Israel tại Iran.

Ông Graham đưa ra đề xuất này sau khi ông Trump nói với các phóng viên trước đó trong ngày rằng thượng nghị sĩ này “đã đúng khi đưa ra đề nghị đó".

“Thưa Tổng thống, một trong những điều tôi thích nhất ở ông là giờ đây các đồng minh của chúng ta hiểu rằng việc coi nước Mỹ là điều hiển nhiên sẽ phải trả giá", nghị sĩ đảng Cộng hòa viết trên X.

“Về đề xuất của tôi, tôi đã nói nghiêm túc khi đó và giờ xin nhắc lại: Chúng ta nên cân nhắc rút các căn cứ Mỹ khỏi những quốc gia không cho phép chúng ta xuất kích từ lãnh thổ của họ khi chúng ta đối đầu với Iran, nước đã quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân và đã tiến rất gần tới mục tiêu đó”, ông nói thêm.

Ông Trump và Graham trong những ngày gần đây đã chỉ trích các đồng minh NATO vì không sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm mở lại eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng đã gần như bị đóng cửa đối với hoạt động vận tải kể từ khi xung đột bắt đầu ngày 28/2.

Việc Iran tiếp tục phong tỏa và gia tăng tấn công vào tàu thuyền cũng như cơ sở dầu khí đã gây chấn động nền kinh tế toàn cầu, đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh.

Tổng thống Trump cuối tuần trước nói rằng ông đã đề nghị 7 quốc gia điều tàu chiến tham gia bảo vệ eo biển, nhưng đến nay chưa có nước nào đồng ý cung cấp lực lượng quân sự.

Anh gần đây đã cho phép sử dụng các căn cứ quân sự của mình cho các cuộc tấn công “phòng thủ” nhằm vào các địa điểm tên lửa Iran đang nhắm vào tàu thuyền trong eo biển. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng phản ứng này là “quá muộn".

Trong khi đó, một số quốc gia NATO khác như Tây Ban Nha ngay từ đầu đã tuyên bố sẽ không làm như vậy.

“Các căn cứ sử dụng chung nhưng thuộc chủ quyền Tây Ban Nha sẽ không được dùng cho bất kỳ hoạt động nào ngoài phạm vi hiệp ước hoặc ngoài Hiến chương Liên hợp quốc", Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares cho biết trong một chương trình phát sóng ngày 1/3.

Hôm 20/3, ông Graham gọi việc Tây Ban Nha từ chối cho phép sử dụng các máy bay Mỹ đồn trú tại đây cho chiến dịch quân sự gây ra "sự phẫn nộ” đối với mối quan hệ liên minh lâu dài, đồng thời cho rằng Tổng thống nên cân nhắc di dời lực lượng.

“Thưa Tổng thống, tôi cho rằng lợi ích của nước Mỹ sẽ được phục vụ tốt hơn nếu chuyển các máy bay đó khỏi Tây Ban Nha sang một quốc gia mà chúng ta thực sự có thể dựa vào trong thời điểm cần thiết. Tôi tin tưởng vào phán đoán của ông", ông Graham viết.

Thượng nghị sĩ này, một người ủng hộ mạnh mẽ đường lối cứng rắn, từ lâu đã là một trong những tiếng nói tích cực nhất tại Quốc hội Mỹ trong việc thúc đẩy mở rộng can thiệp quân sự của Mỹ vào Iran, thường xuyên kêu gọi ông Trump áp dụng cách tiếp cận quyết liệt hơn đối với cuộc xung đột.

Đầu tuần này, ông cũng kêu gọi ông Trump mở chiến dịch giành quyền kiểm soát đảo Kharg, một đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng của Iran ở Vùng Vịnh. Ông cho rằng điều đó sẽ làm tê liệt nền kinh tế vốn đã suy yếu của Iran.