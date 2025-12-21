Mỹ nêu điều kiện chấm dứt chiến dịch phong tỏa tàu dầu ra vào Venezuela

Mỹ bắt thêm tàu dầu ngoài khơi Venezuela hôm 20/12 (Ảnh: X).

“Tổng thống Mỹ đã nói rất rõ ràng: lệnh phong tỏa đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra, vào Venezuela sẽ tiếp tục được thực thi đầy đủ cho đến khi Venezuela trả lại mọi tài sản của Mỹ”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth viết trên mạng xã hội X ngày 20/12.

Theo ông, Mỹ sẽ tiến hành các chiến dịch phong tỏa trên biển một cách không do dự nhằm chặn các tàu chở dầu bị trừng phạt, đồng thời nhấn mạnh “bạo lực, ma túy và hỗn loạn” sẽ không được phép thống trị Tây Bán cầu.

“Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phối hợp với các đối tác tại Lực lượng Tuần duyên, sẽ kiên quyết tiến hành các chiến dịch chặn trên biển trong khuôn khổ chiến dịch Southern Spear nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm”, Bộ trưởng Hegseth viết.

Ngày 20/12, Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela. Bình luận về đoạn video ghi lại chiến dịch này, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem nhấn mạnh, Washington sẽ tiếp tục truy đuổi các chuyến vận chuyển dầu bị trừng phạt trái phép.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Venezuela bằng việc triển khai một hạm đội phong tỏa quanh Venezuela

“Venezuela đang bị bao quanh bởi hạm đội lớn nhất trong lịch sử Nam Mỹ. Hạm đội này sẽ chỉ còn tiếp tục mở rộng, và cú sốc dành cho họ sẽ chưa từng có cho đến khi họ trả lại cho Mỹ toàn bộ dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác của chúng ta trước đây”, ông Trump viết.

Ông Trump cáo buộc Venezuela đã tước đoạt trái phép “các quyền năng lượng” của Mỹ và Washington muốn giành lại những lợi ích này. Theo ông, Caracas đã loại các công ty Mỹ khỏi hoạt động khai thác dầu mỏ trong giai đoạn trước do sự thiếu quan tâm của chính quyền Mỹ khi đó, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ không để tình trạng này tiếp diễn và quyết tâm khôi phục quyền tiếp cận đối với đất đai, tài nguyên dầu mỏ cùng các lợi ích từng có tại Venezuela.

Chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã quốc hữu hóa các mỏ dầu trong thập kỷ đầu của thế kỷ này, buộc các công ty Mỹ và phương Tây khác phải chuyển giao quyền kiểm soát cổ phần chi phối cho công ty dầu khí nhà nước.

Chính quyền Tổng thống Maduro đã chỉ trích các động thái này của Washington.

Hiện nay, căng thẳng giữa Caracas và Washington đang leo thang rõ rệt. Gần đây, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự chống Venezuela trong tương lai.

Mỹ đã nhiều lần tiến hành các chiến dịch bắt giữ tàu chở dầu ra vào các cảng của Venezuela. Chẳng hạn, vào ngày 10/12, lực lượng Mỹ đã chặn và kiểm soát một tàu chở dầu bị trừng phạt gần bờ biển Venezuela.

Một số quốc gia, trong đó có Nga, Brazil, kêu gọi Mỹ tránh phạm phải "sai lầm chết người" trong vấn đề Venezuela, kêu gọi các nước trong khu vực kiềm chế nhằm tránh hậu quả thảm họa.