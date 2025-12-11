Báo Mỹ: Washington muốn đầu tư vào đất hiếm và năng lượng Nga hậu chiến sự

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Kế hoạch hòa bình cho xung đột Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho bao gồm các đề xuất khôi phục dòng chảy năng lượng của Nga sang châu Âu, các khoản đầu tư lớn của Mỹ vào đất hiếm và năng lượng của Nga, cũng như dùng tài sản đóng băng của Nga để thực hiện các khoản đầu tư cho phía Kiev, Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết.

Báo Mỹ cho hay các kế hoạch này dường như được trình bày chi tiết trong các phụ lục đính kèm các đề xuất hòa bình đã được chuyển cho các đối tác châu Âu trong vài tuần gần đây.

Chúng bao gồm một phương án cho phép các công ty tài chính Mỹ và các doanh nghiệp khác tiếp cận 200 tỷ USD tài sản chủ quyền của Nga đang bị đóng băng để triển khai các dự án tại Ukraine, bao gồm một trung tâm dữ liệu được vận hành bằng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện do lực lượng Moscow kiểm soát.

Ngoài ra, theo kế hoạch, các công ty Mỹ sẽ đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược của Nga như khai thác đất hiếm và khoan dầu ở Bắc Cực, đồng thời dòng chảy năng lượng của Nga sang Tây Âu và thế giới sẽ được khôi phục, báo Mỹ cho biết thêm.

Cả Nga, Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin của Wall Street Journal.

Tờ báo dẫn lời một quan chức châu Âu không nêu tên so sánh các thỏa thuận năng lượng tiềm tàng với Nga được Mỹ đề xuất với phiên bản kinh tế của Hội nghị Yalta năm 1945.

Tại hội nghị đó, các cường quốc chiến thắng trong Thế chiến II, Liên Xô, Mỹ và Anh, đã phân chia phạm vi ảnh hưởng của họ ở châu Âu.

Tháng trước, Mỹ đưa ra kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm. Kế hoạch này được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cam kết không gia nhập NATO, giảm quy mô quân đội để đổi lấy các cam kết an ninh.

Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ nhưng cho biết một số đề xuất vẫn cần sự chỉnh sửa. Trong khi đó, Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev cho rằng kế hoạch này có lợi nhiều hơn cho Nga và muốn viết lại kế hoạch.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau hàng loạt cuộc trao đổi, tham vấn, Mỹ đã rút gọn kế hoạch hòa bình ban đầu xuống 20 điểm, nhằm đơn giản hóa tiến trình đàm phán và tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp, tiến tới chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Nội dung đề xuất mới nhất của Ukraine, được cho là đã gửi tới Mỹ, hiện vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky ngày 9/12 nói rằng đề xuất này gồm 3 văn kiện quan trọng.

Trong 3 văn kiện, một văn kiện đóng vai trò là khuôn khổ chung gồm 20 điểm cho hòa bình, một văn kiện khác liên quan đến các đảm bảo an ninh, và văn kiện cuối cùng tập trung vào phục hồi kinh tế của Ukraine sau chiến sự.

Một trong những vấn đề nhạy cảm và khó khăn nhất là vấn đề lãnh thổ. Nga được cho là muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông Ukraine, coi đây là điều kiện để đàm phán hòa bình, trong khi Kiev không muốn nhượng bộ lãnh thổ.