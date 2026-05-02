Phản ứng của Đức khi Mỹ bất ngờ rút 5.000 binh sĩ đồn trú

Các binh sĩ đứng cạnh hàng rào dây thép gai tại trường huấn luyện của quân đội Mỹ ở Hohenfels, Đức (Ảnh: Reuters).

Kế hoạch rút bớt quân Mỹ khỏi Đức sẽ thúc đẩy châu Âu phải tăng cường năng lực phòng thủ của chính mình, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết ngày 2/5, sau động thái mới nhất từ Washington làm gia tăng căng thẳng xuyên Đại Tây Dương.

Lầu Năm Góc ngày 1/5 thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong bối cảnh bất đồng về cuộc chiến Iran và căng thẳng thuế quan tiếp tục gây sức ép lên quan hệ Mỹ - châu Âu.

Ông Pistorius nói động thái này đã được Berlin dự báo trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó trong tuần đã cảnh báo cắt giảm lực lượng sau khi tranh cãi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người đã đặt câu hỏi về chiến lược của Washington tại Trung Đông.

Ông Pistorius cho biết việc rút quân một phần sẽ ảnh hưởng đến lực lượng Mỹ hiện diện tại Đức, hiện vào khoảng gần 40.000 binh sĩ (một số ước tính khác là khoảng 35.000 quân nhân đang tại ngũ).

“Người châu Âu chúng ta phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn cho an ninh của chính mình", ông nói, đồng thời nhấn mạnh “Đức đang đi đúng hướng” khi mở rộng lực lượng vũ trang, đẩy nhanh mua sắm quốc phòng và xây dựng hạ tầng quân sự.

Đức đặt mục tiêu tăng quân số thường trực từ mức 185.000 hiện nay lên 260.000, dù các chuyên gia cho rằng con số này cần tăng hơn nữa.

Các thành viên NATO đã cam kết đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn về quốc phòng, nhưng với ngân sách hạn chế và khoảng cách lớn về năng lực quân sự, châu Âu sẽ mất nhiều năm để tự đáp ứng nhu cầu an ninh của mình.

Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Đức từng đạt đỉnh vào những năm 1960 khi hàng trăm nghìn binh sĩ Mỹ được triển khai trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Hiện diện này bao gồm căn cứ không quân Ramstein và bệnh viện Landstuhl, cả hai đều được Mỹ sử dụng để hỗ trợ cuộc chiến tại Iran cũng như các chiến dịch trước đây ở Iraq và Afghanistan.

Quyết định của Lầu Năm Góc đồng nghĩa một lữ đoàn hoàn chỉnh sẽ rời Đức, đồng thời kế hoạch triển khai một tiểu đoàn hỏa lực tầm xa vào cuối năm 2026 sẽ bị hủy bỏ.

Việc mất đi năng lực hỏa lực tầm xa này có thể tác động tới Berlin, do đây vốn được kỳ vọng là yếu tố tăng cường đáng kể khả năng răn đe đối với các đối thủ của Đức.