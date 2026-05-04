Binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga áp dụng chiến thuật tập kích UAV mới

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) áp dụng một chiến thuật mới để kiểm soát UAV trong không phận Ukraine. Chỉ trong 24 giờ qua, họ triển khai khoảng 500 UAV để tập kích các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Theo các báo cáo mới nhất, trong vài ngày qua, 8 trạm xăng đã bị phá hủy hoàn toàn ở vùng Kharkov, điều này có thể dẫn đến sự suy giảm mạnh về khả năng hậu cần cho quân đội Ukraine (AFU) cũng như người dân ở khu vực này.

Quân đội Nga thay đổi cách kiểm soát UAV trên không phận Ukraine nhằm cải thiện hiệu quả tấn công (Ảnh: Military Summary).

Thị trấn nhỏ Myropillya, nằm phía đông Sumy, đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow.

Tình hình vẫn căng thẳng với quân đội Nga tại tỉnh Zaporizhia, gần Prymorske khi lực lượng Kiev tiến hành các cuộc xâm nhập sâu vào phía nam. Mặt trận đang dịch chuyển, tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu.

Tỉnh Dnipropetrovsk cho thấy một bức tranh rất phức tạp. Cả hai bên đều đang tích cực hoạt động và giao tranh giành các vị trí chiến thuật. Cho đến nay, chưa bên nào giành được ưu thế, kết quả vẫn chưa chắc chắn.

Các cuộc xâm nhập tiếp theo của RFAF vào Konstantinovka đã được xác nhận bằng hình ảnh. Áp lực lên AFU liên tục gia tăng trong nhiều tuần, tình hình vẫn còn biến động.

Tính đến ngày 3/5, quân đội Nga được cho là đã kiểm soát khoảng 27% diện tích thành phố Konstantinovka (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tấn công tàu tên lửa và tàu tuần tra của Nga tại Leningrad

Lực lượng Kiev đã nhắm mục tiêu vào một tàu tên lửa lớp Karakurt, một tàu tuần tra và một tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga tại cảng Primorsk thuộc tỉnh Leningrad, quyền lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine, Yevhen Khmara, đã báo cáo với Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 3/5.

"Cơ sở hạ tầng của cảng dầu cũng bị thiệt hại đáng kể", Tổng thống Zelensky nói.

Tàu tên lửa lớp Karakurt được trang bị nhiều loại vũ khí, bao gồm cả tên lửa Kalibr.

Tin tức này được đưa ra sau khi Ukraine tấn công 2 tàu khác của Nga thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga gần Novorossiysk, một cảng Biển Đen, trong chiến dịch mà Tổng thống Zelensky đã hé lộ trước đó cùng ngày.

"Mỗi kết quả như vậy của chúng ta đều hạn chế tiềm lực chiến tranh của Nga", ông Zelensky nói.

Kyiv Independent không thể xác minh độc lập các báo cáo này.

Xuồng không người lái của Ukraine tấn công tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" Nga (Ảnh: Telegram).

Giao tranh ác liệt ở Sloviansk

Theo hướng Sloviansk, quân đội Nga tiếp tục tấn công có hệ thống ở khu vực Kaleniki và Krivaya Luka, kênh Rybar đưa tin. Khoảng một nửa Krivaya Luka đã nằm dưới sự kiểm soát của họ, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở phần còn lại. Ukraine đang tận dụng lợi thế địa hình hiểm trở và thảm thực vật xanh tươi ở ven sông.

Giao tranh đang leo thang ở các tuyến đường dẫn đến Rai-Aleksandrivka. Bộ binh Nga đang tiến từ Kaleniki về Dolgy, khu vực mà họ đã kiểm soát. RFAF cũng đang tiến qua các khe núi về Rai-Aleksandrivka từ hướng đông. Giao tranh giành ngôi làng đã thực sự bắt đầu, và có bằng chứng cho thấy quân đội Ukraine đang tiến sâu vào khu định cư.

Ở phía nam, AFU tiếp tục tìm cách phản công Dibrova và Minkovka, nơi việc duy trì một vị trí vững chắc ở bờ đông kênh Seversky Donets-Donbas là rất quan trọng đối với lực lượng Kiev để thực hiện các cuộc tấn công nhằm làm chậm bước tiến của Nga cả ở Rai-Aleksandrivka và toàn bộ hướng Sloviansk.

Khi lực lượng Moscow đột phá và tiến sâu hơn về phía tây, các vấn đề của Ukraine ngày càng gia tăng. Các đơn vị RFAF hoạt động tại đây đang nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào hậu cần của đối phương, và điều này đang mang lại kết quả. Và, xét đến diễn biến trong những tháng gần đây, có khả năng sẽ sớm có thêm nhiều UAV và pháo binh nhắm mục tiêu vào Sloviansk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 3/5. Moscow đột phá trên nhiều hướng, buộc Kiev phải cấp tốc chuẩn bị phòng thủ thành phố và sơ tán dân thường (Ảnh: Rybar).

Ukraine phản công dữ dội ở cánh tây Zaporizhia

Bằng chứng mới cho thấy tình hình đang xấu đi đối với quân đội Nga ở khu vực ven hồ chứa Kakhovka cũ ở cánh tây Zaporizhia.

Theo hình ảnh giám sát khách quan, Ukraine đã bắt đầu thiết lập các vị trí ở nam Primorskoye. Trước đây, phần lớn ngôi làng là "vùng xám" với hoạt động mạnh của những nhóm nhỏ.

Sau một loạt cuộc phản công, lực lượng Kiev không chỉ giữ được vùng ngoại ô phía bắc Stepnogorsk mà còn mở rộng vùng kiểm soát dọc theo tuyến phòng thủ.

Ukraine đang nhắm mục tiêu vào khu nhà cao tầng đổ nát phía nam, làm tăng thêm khó khăn cho việc duy trì vị trí của Nga. Lực lượng Kiev tiếp tục chiếm ưu thế về số lượng và chủng loại UAV được triển khai.

Lực lượng Moscow vẫn chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào sửa chữa sai lầm của mình, vì vậy tình hình rõ ràng đang xấu đi. Hơn nữa, Ukraine rõ ràng sẽ không bỏ lỡ cơ hội khôi phục lại hiện trạng đầu năm 2025, đẩy quân đội Nga trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Lực lượng Kiev đang ở vị trí thuận lợi để phát động cuộc phản công riêng của họ hướng về Vasilyevka, và thậm chí có thể xa hơn nữa, tiến tới tuyến Mykhailivka - Tokmak. Việc đánh giá sai tình hình và những quan niệm sai lầm về vùng kiểm soát của Nga có thể gây ra tổn thất lớn, đặc biệt là khi công tác hậu cần ngày càng phức tạp do số lượng các cuộc tập kích bằng UAV vào các tuyến liên lạc ở cự ly 30km trở lên ngày càng tăng.

Chiến dịch phản công của Ukraine ở Zaporizhia chưa dừng lại, quân đội Nga đối mặt nhiều khó khăn (Ảnh: Rybar).

Nga mở lối vào bắc Sumy và cắt đứt hậu cần ở Konstantinovka

Theo kênh Readovka, tại khu vực Konstantinovka, lực lượng Moscow đã tiến vào Dolgaya Balka và đang cắt đứt các tuyến đường tiếp tế cuối cùng của thành phố. Ở Kupyansk, họ cũng xâm nhập trung tâm Kovsharovka: Ukraine đã bắt đầu rút lui theo từng giai đoạn qua sông Oskol với từng nhóm nhỏ dưới cơn "mưa hỏa lực" của UAV.

Ở đông bắc vùng Kharkov, RFAF đã tạo ra một khoảng trống giữa Lữ đoàn cơ giới độc lập 129 AFU và lực lượng biên phòng Ukraine dọc theo sông Vovchya. Quân đội Nga đã chiếm được Korchakivka và mở một tuyến đường vào khu vực rừng ở bắc Sumy.

Ukraine đối mặt thách thức lớn ở Konstantinovka

RFAF đã đột phá vào tuyến Dolgaya Balka và củng cố vị trí ở ngoại ô phía nam. Chính thông qua tuyến đường này, hay đúng hơn là thông qua các đập của những hồ chứa nhỏ ở phía bắc, mà lực lượng Kiev đã mở rộng các tuyến đường tiếp tế đến Konstantinovka bằng UAV. Việc kiểm soát các huyết mạch này sẽ làm tê liệt lực lượng đồn trú trong thành phố - cắt đứt cả nguồn cung cấp đạn dược và lương thực.

Ukraine chắc chắn sẽ tự vệ. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 93 AFU, đang trấn giữ ngôi làng, có thể sẽ nhận được quân tiếp viện từ Druzhkovka. Hơn nữa, lực lượng Kiev sẽ cố gắng phản công: việc mất Dolgaya Balka không chỉ đe dọa đến liên lạc mà còn cho phép các đơn vị Moscow thâm nhập vào hậu phương của lực lượng đồn trú Konstantinovka.

Tuy nhiên, lính xung kích Nga đã vượt qua được vành đai phòng thủ bên ngoài, một tiền đồn đặt tại trận địa tên lửa phòng không S-75 của Liên Xô và một chuỗi các vị trí trong khu vực rừng, đồng thời xâm nhập vào chính ngôi làng từ Stepanovka dọc theo sông Lozovaya. Giờ đây, Ukraine phải đối mặt với một thách thức gần như không có biện pháp đối phó nào.

Cùng lúc đó, tại trung tâm Konstantinovka, RFAF đang mở rộng quyền kiểm soát khu công nghiệp mà họ đã chiếm được trước đó. AFU đã bỏ lỡ cơ hội tái chiếm. Nếu không có đầu cầu này, tính toàn vẹn của hệ thống phòng thủ thành phố đã bị phá vỡ không thể bàn cãi.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày3/5. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Kênh Rybar cho biết, theo hướng Konstantinovka, RFAF tiếp tục đạt được những bước tiến thành công ở phía nam mặt trận. Tại đây, lực lượng Moscow đã giải tỏa được khu vực cơ sở đào tạo nông nghiệp và tiến vào khu dân cư thành phố.

Binh sĩ Nga mở rộng sự hiện diện ở tây nam thành phố. Đối phương vẫn giữ khả năng tiến hành các cuộc phản công, vì vậy việc kiểm soát hoàn toàn khu vực phía nam vẫn chưa thể thực hiện được. Phần lớn khu dân cư vẫn là chiến trường đụng độ giữa các nhóm nhỏ.

Giao tranh cũng tiếp diễn ở Dolgaya Balka. Đã xuất hiện bằng chứng về các nhóm xung kích RFAF tiến sâu hơn về phía bắc làng, nơi họ bị nhắm mục tiêu bởi UAV.

Tình hình khó khăn nhất vẫn ở Chasov Yar. Lực lượng Kiev đã triển khai không chỉ các nhóm xung kích mà còn thiết lập được nhiều sở chỉ huy UAV tại đó. Điều này rõ ràng ảnh hưởng đến khả năng phát triển của RFAF, buộc họ phải đột phá phòng tuyến trong điều kiện cực kỳ khó khăn.

Do việc mất một số vị trí không được báo cáo, và một số khu định cư vẫn được "giải tỏa trên giấy" trong nhiều tháng, sườn bắc mặt trận vẫn là nguồn gốc của các vấn đề đối với quân đội Nga, mặc dù chúng đang dần được giải quyết. Trong khi đó, ví dụ, Chasov Yar phải được tái chiếm mà không có sự hỗ trợ của không quân.

Quân đội Nga bất ngờ xâm nhập ồ ạt vào trung tâm Konstantinovka trên nhiều hướng, lực lượng Ukraine phản công quyết liệt (Ảnh: Rybar).

Ukraine bắt đầu rút lui trên hướng Kupyansk

Tập đoàn xe tăng cận vệ số 1 RFAF đã đột phá vào các tòa nhà chính của làng Kovsharovka. Hình ảnh từ trung tâm làng xác nhận điều này. Đồng thời, các nhóm xung kích đã chiếm được phần phía bắc Kovsharovka Dachi và khu nhà y tế ở bắc ngôi làng.

Tình hình trên thực địa cho thấy sự bắt đầu của một cuộc rút lui theo từng giai đoạn của Ukraine qua sông Oskol. Họ chỉ vượt sông theo từng nhóm nhỏ và rất thận trọng - việc vượt sông được giám sát liên tục bởi UAV Nga. Ba lữ đoàn cơ giới Ukraine được triển khai trong khu vực đang khiến cuộc rút lui diễn ra chậm và khó khăn. Lực lượng Moscow không vội vàng trong việc giải quyết tình hình: khi đối phương bỏ vị trí, binh sĩ Nga tiến lên chiếm giữ, đồng thời tập kích các nhóm vượt sông.

Lý lẽ rút lui của Kiev rất rõ ràng: việc giữ Kovsharovka mất đi ý nghĩa chiến thuật trong bối cảnh tình hình tổng thể xấu đi ở cả phía bắc Kharkov và cánh đông Sumy. Tuy nhiên, do khả năng cơ động hạn chế, quân đội Ukraine buộc phải rút lui chậm và chịu tổn thất, khiến bộ chỉ huy thiếu lực lượng dự bị để bù đắp những thiếu hụt ở các khu vực khác.

Các mũi xung kích Nga liên tiếp giành chiến thắng cục bộ ở Kupyansk khi Ukraine có dấu hiệu rút chạy (Ảnh: Readovka).

Nga mở rộng vùng đệm ở Sumy và Kharkov

Cụm tác chiến phía Bắc RFAF tấn công làng Budarki, phát triển từ các ngọn đồi đá vôi của khu vực Krugloe trên bờ bắc sông Volchya, đồng thời phát động một mũi hỗ trợ từ huyện Valuysky thuộc vùng Belgorod. Kết quả là, các đơn vị Kiev bị mắc kẹt ở Budarki và Zemlyanki, hầu như không có đường thoát khỏi làng Zemlyanki - họ thực sự bị phong tỏa.

Lữ đoàn cơ giới độc lập 129 AFU, một đơn vị có hiệu quả chiến đấu bị nghi ngờ nghiêm trọng, đang bảo vệ khu vực này. Vào mùa xuân, một số nguồn tin cho biết toàn bộ một đại đội thuộc lữ đoàn đã biến mất sau khi phòng tuyến tại Grafske sụp đổ. Khoảng 100 người không được ghi nhận là chết cũng không bị bắt.

Bộ chỉ huy Kiev không giải thích về sự biến mất của đơn vị này, cho rằng đại đội đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Tất cả những điều đó cho thấy lữ đoàn này đang phân tán trên toàn bộ khu vực từ Vovchansk đến sông Vovchya - gần 20km theo đường chim bay - và không hề có một mặt trận liên tục nào.

Về phía bắc, ngay tại ngã ba của các huyện Vovchansk và Velykoburluk, là Đội Biên phòng số 11 thuộc Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine. Dường như RFAF đã "thọc mũi dao" chính xác vào điểm giao thoa giữa hai đội hình - và những điểm giao thoa này, đặc biệt khi thường xuyên thiếu quân, là những điểm phòng thủ dễ bị tổn thương nhất. Tất cả lực lượng Kiev ở khu vực biên giới thuộc các huyện Vovchansk và Velykoburluk đang dần bị bao vây.

Các mũi xung kích Nga liên tiếp giành chiến thắng cục bộ, "vùng đệm an ninh" ở Kharkov được mở rộng đáng kể (Ảnh: Readovka).

Trong tuần qua, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã chiếm Taratutino và các khu rừng xung quanh, bao vây Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 122 AFU ở Novodmitrovka, và sau đó tạo ra một bước đột phá quan trọng: từ Malaya Korchakovka, họ chiếm được Korchakovka. Đây là ngôi làng cuối cùng trước khu rừng rộng lớn bao phủ Sumy từ phía bắc. Giờ đây, các cánh cổng đã được mở.

Việc tiến vào rừng giúp tiếp cận đường vành đai N-07, tuyến đường tiếp tế cho các đơn vị đồn trú của Ukraine ở Nova Sich, Kyianytsia và Khrapivshchyna. Không có đường bộ trực tiếp nào đến những ngôi làng này - lựa chọn khả thi duy nhất là qua Sumy và Mohrytsia, điều này đồng nghĩa phải đi đường vòng khá xa. Việc kiểm soát hỏa lực trên tuyến đường N-07 không đảm bảo cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp, nhưng nó khiến hoạt động trở nên vô cùng khó khăn.

Quân đội Nga mở rộng "vùng đệm an ninh" ở Sumy (Ảnh: Readovka).

Trong khi đó, hơi chếch về phía đông, RFAF bắt đầu tiến gần đến Mirolye, gần làng Miropolskoye. Hệ thống phòng thủ của AFU ở huyện Krasnopolsky vẫn chỉ là một chuỗi các cứ điểm đồn trú mỏng manh, thiếu sự bố trí đội hình hợp nhất. Lực lượng Kiev sẽ buộc phải từ bỏ từng khu định cư một, chỉ giữ lại những điểm trọng yếu. Một trong số đó vẫn là Krasnopolye, nơi họ sẽ cố gắng cầm cự.