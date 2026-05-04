Hé lộ "tàu sân bay trên không" của Ukraine mang theo UAV tích hợp Starlink

UAV của Ukraine hoạt động theo cơ chế "tàu mẹ" (Ảnh: Defense Express).

Một UAV FP-1/2 của Ukraine lần đầu tiên được phát hiện trong phiên bản “tàu mẹ” mang theo các UAV FPV được trang bị Starlink, cho thấy sự cải tiến của Ukraine.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một UAV FP-1/2 của Ukraine, vì lý do chưa rõ, đã rơi xuống nước. Dựa trên địa hình và các yếu tố khác, nhiều khả năng sự việc xảy ra tại một trong các vịnh ở Crimea, sau một đợt tấn công của Ukraine vào các mục tiêu Nga.

Tuy nhiên, vụ việc này sẽ không đặc biệt đáng chú ý nếu hình ảnh không cho thấy 2 UAV FPV được gắn trên cánh của FP-1/2. Cơ chế này giống như "tàu sân bay trên không" cho biết UAV "tàu mẹ" làm nhiệm vụ đưa các UAV kích cỡ nhỏ hơn bay sâu vào khu vực do đối phương kiểm soát làm nhiệm vụ tập kích.

Đáng chú ý, một trong hai UAV FPV dường như mang một ăng-ten phẳng khá lớn, có thể là một thiết bị đầu cuối Starlink dạng thu gọn. UAV FPV còn lại không thấy ăng-ten như vậy, có thể do đã bị tách ra khi UAV "tàu mẹ" bị rơi.

Nếu UAV FPV thực sự được trang bị ăng-ten Starlink, điều đó cho thấy trong cấu hình này, FP-1/2 không đóng vai trò trạm trung chuyển có nhiệm vụ tiếp sóng mà chỉ đơn thuần là phương tiện mang theo UAV cỡ nhỏ để giúp tăng tầm tấn công. Nói cách khác, sau khi thả các UAV FPV tới khu vực mục tiêu, nó vẫn có thể tiếp tục nhiệm vụ và tấn công mục tiêu khác một cách độc lập.

Dù mang theo 2 UAV FPV, FP-1/2 nhiều khả năng vẫn giữ được đầu đạn đáng kể. Xét rằng cuộc tấn công có thể diễn ra tại Crimea, nơi biến thể FP-2 được biết là mang đầu đạn 105kg, có thể suy đoán rằng trong cấu hình này tải trọng chiến đấu còn khoảng 60kg.

Các mục tiêu tiềm năng của các UAV FPV này bao gồm thiết bị nhạy cảm, cũng như các nhóm hỏa lực cơ động của Nga đang tìm cách đánh chặn UAV tấn công tầm trung và tầm xa của Ukraine, qua đó “dọn đường” cho các đợt tấn công tiếp theo.

Tác chiến UAV đã trở thành một phần quan trọng trong xung đột Nga - Ukraine nhiều năm qua. Sự ra đời của những vũ khí giá rẻ nhưng uy lực đã khiến cách vận hành và chiến thuật của nhiều quân đội phải thay đổi để thích nghi.

Cuộc đua phát triển UAV giữa Nga và Ukraine gay cấn tới mức các bên cải tiến vũ khí này mỗi ngày, khiến phía còn lại cấp tập tìm biện pháp ứng phó, tạo ra thế "mèo vờn chuột" căng thẳng.

Đầu năm nay, Ukraine công bố bằng chứng cho thấy UAV cảm tử Shahed của Nga đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn nữa.

Lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng UAV Shahed để mang theo các UAV FPV. Thông tin này đã được xác nhận, theo cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine Serhii Beskrestnov.

Trong bối cảnh đó, ông Beskrestnov kêu gọi tất cả các kíp vận hành UAV phòng không Ukraine theo dõi khả năng UAV Shahed được gắn thêm FPV.

“Tôi đề nghị tất cả các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine lưu ý đến những rủi ro mới này", ông nhấn mạnh.