Máy bay, tàu chiến và 15.000 binh sĩ Mỹ sẽ giải phóng tàu thuyền ở Hormuz

Trực thăng Mỹ tuần tra gần Hormuz (Ảnh: CENTCOM).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sẽ bắt đầu hỗ trợ "Chiến dịch Tự do" của Tổng thống Donald Trump nhằm giúp giải phóng các tàu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Sứ mệnh này sẽ bắt đầu từ hôm nay 4/5.

“Chiến dịch sẽ hỗ trợ các tàu thương mại đang tìm cách lưu thông tự do qua hành lang thương mại quốc tế thiết yếu", CENTCOM cho biết trong một tuyên bố vào tối 3/5.

"Sự hỗ trợ của chúng tôi cho sứ mệnh phòng thủ này là điều cần thiết đối với an ninh khu vực và nền kinh tế toàn cầu, trong khi chúng tôi cũng đồng thời duy trì lệnh phong tỏa đường biển", Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, nhấn mạnh.

Tuyên bố cho biết, sự hỗ trợ của quân đội Mỹ cho nỗ lực này sẽ bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay từ các căn cứ trên đất liền và trên biển, cùng 15.000 quân nhân.

Một quan chức Mỹ nói rằng "Chiến dịch Tự do" không phải là một nhiệm vụ hộ tống.

Tuyên bố của CENTCOM cho biết một sáng kiến được Bộ Ngoại giao công bố tuần trước, mang tên Khung Tự do Hàng hải (Maritime Freedom Construct), "sẽ đóng vai trò then chốt trong Chiến dịch Tự do

"Sáng kiến này nhằm hỗ trợ việc chia sẻ thông tin để ủng hộ an ninh tại eo biển quan trọng này và kết hợp hành động ngoại giao với sự điều phối quân sự”, CENTCOM giải thích.

Chi tiết kế hoạch triển khai “Chiến dịch Tự do” được CENTCOM đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ bắt đầu nỗ lực giải phóng tàu thuyền mắc kẹt tại eo biển Hormuz từ hôm nay 4/5.

"Vì lợi ích của Iran, Trung Đông và Mỹ, chúng tôi đã thông báo với các quốc gia rằng chúng tôi sẽ hướng dẫn tàu của họ ra khỏi các tuyến đường thủy đang bị hạn chế này một cách an toàn, để họ có thể tự do và thuận tiện tiếp tục công việc kinh doanh của mình", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 3/5.

Ông cho biết thêm: “Quy trình này, mang tên Chiến dịch Tự do, sẽ bắt đầu vào sáng thứ hai (4/5), theo giờ Trung Đông”.

Người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, cảnh báo bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào quy chế hàng hải mới ở eo biển Hormuz “sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”.

Trước đó, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Mohsen Rezaei cũng cảnh báo Tehran có khả năng đánh chìm các tàu chiến Mỹ và phá hủy lực lượng Mỹ trong khu vực.

Iran trên thực tế đã kiểm soát một phần eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran vào cuối tháng 2.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, quốc hội nước này sắp thông qua một đạo luật nhằm đặt ra các hạn chế đối với những con tàu được phép đi qua eo biển Hormuz.

Theo kế hoạch được đề xuất, các tàu của Israel sẽ không bao giờ được phép đi qua eo biển Hormuz. Các tàu từ những "quốc gia thù địch" sẽ bị yêu cầu phải trả tiền bồi thường xung đột để có được giấy phép trước khi băng qua tuyến đường thủy này. Trong khi đó, tất cả các tàu khác sẽ phải xin phép Iran để quá cảnh qua eo biển.