Iran thực thi mệnh lệnh lịch sử của Lãnh tụ Tối cao, muốn chấm dứt xung đột

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Tasnim).

Lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cam kết thực thi chỉ thị mới nhất của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei liên quan đến vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

"Các quy trình và nguyên tắc chi phối việc quản lý mới đối với vịnh Ba Tư đã được thiết lập và sẽ được thực thi, dựa trên mệnh lệnh lịch sử của Lãnh tụ Tối cao”, tuyên bố của Hải quân IRGC cho biết.

Tuyên bố của Hải quân IRGC nhấn mạnh họ sẽ tiếp tục đảm bảo chủ quyền của Iran đối với đường bờ biển dài 2.000km của nước này ở vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

“Theo mệnh lệnh của Lãnh tụ Tối cao, Hải quân sẽ biến vùng biển này thành nguồn sinh kế và sức mạnh cho người dân Iran, đồng thời là nguồn an ninh và thịnh vượng cho khu vực”, Hải quân IRGC tuyên bố.

Trước đó, trong một tuyên bố bằng văn bản được truyền hình quốc gia trích dẫn ngày 30/4, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei nói rằng, một "chương mới" đã mở ra tại eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ.

Ông nhấn mạnh, bằng cách thực hiện việc kiểm soát eo biển Hormuz, Iran sẽ giúp vùng vịnh Ba Tư trở nên an toàn và ngăn chặn sự lạm dụng từ các bên đối thủ. Cơ chế kiểm soát mới này sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế trong khu vực.

Ông nêu rõ "tương lai tươi sáng của vịnh Ba Tư sẽ là một tương lai phục vụ cho sự tiến bộ, cũng như thịnh vượng của các dân tộc nơi đây”.

"Chúng ta và những người láng giềng bên kia vùng biển vịnh Ba Tư và vịnh Oman chia sẻ một định mệnh chung”, ông nói.

Ông tuyên bố Tehran sẽ đảm bảo an ninh cho vùng Vịnh và loại bỏ những gì ông mô tả là "sự lạm dụng đường thủy của đối thủ”.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Iran trên thực tế đã phong tỏa một phần eo biển Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel nổ ra. Tehran cũng có kế hoạch kiểm soát Hormuz hậu xung đột.

Trong khi đó, Mỹ và các nước phương Tây nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải ở eo biển chiến lược này.

Theo báo Wall Street Journal, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã tiếp cận các quốc gia khác với đề xuất gia nhập một liên minh quốc tế mới nhằm đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.

Nguồn tin cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi thông tin về sáng kiến hàng hải mới tới các đại sứ quán Mỹ và yêu cầu các nhà ngoại giao thuyết phục chính phủ các nước sở tại tham gia.

Trước đó, Mỹ từng mời các nước tham gia vào một liên minh quốc tế theo kế hoạch để đảm bảo an toàn vận tải biển tại eo biển Hormuz.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tass được công bố ngày 1/5, Đại sứ Iran tại Italy Mohammad Reza Sabouri tuyên bố đối với Iran, bất kỳ sự hiện diện nào của nước ngoài tại eo biển Hormuz, kể cả liên minh châu Âu, đều không thể chấp nhận được.

Ông kêu gọi các nước châu Âu giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình hình hiện tại, cụ thể là các hành động của Mỹ và Israel chống lại Iran với tư cách là một quốc gia ven biển tại eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư.

Theo ông, bất kỳ sáng kiến ​​nào cũng phải được thực hiện với sự đồng thuận và phối hợp của Iran. Ông cũng cho rằng các nước châu Âu đang phớt lờ các hành động vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc sau hành động của Mỹ và Israel, đồng thời cho rằng điều này phản ánh cách tiếp cận tiêu chuẩn kép đối với luật pháp quốc tế.

Các quan chức Iran đang yêu cầu chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột với Mỹ trên mọi mặt trận, với cam kết rằng chiến tranh sẽ không tái diễn và Iran sẽ không bị tấn công thêm lần nữa.

Các quan chức Iran thừa nhận sự mất lòng tin sâu sắc đối với Mỹ, vì Iran đã bị tấn công hai lần trong vòng chưa đầy một năm. Họ cũng khẳng định bất kỳ tiến triển nào trong việc đàm phán hòa bình cũng phải gắn với việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran.

Theo các quan chức Iran, nước này sẵn sàng tiến xa hơn trong các cuộc đàm phán, đặc biệt nếu điểm mấu chốt liên quan đến lệnh phong tỏa được giải quyết.