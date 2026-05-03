Báo Anh: Ukraine nguy cơ cạn kiệt vũ khí chủ chốt

Một hệ thống HIMARS (Ảnh: AFP).

Washington đã cảnh báo các đồng minh châu Âu về việc các chuyến hàng vũ khí từ Mỹ sẽ có thể bị trì hoãn, bao gồm cả tên lửa mà Ukraine sử dụng để phòng thủ trước hỏa lực Nga, Financial Times dẫn các nguồn tin cho biết hôm 2/5.

Trong xung đột với Iran bắt đầu từ tháng 2, Mỹ đã tiêu hao đáng kể kho vũ khí và hiện cần thời gian để bổ sung lại. Mỹ, Israel và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8/4, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Một số nguồn tin cho Financial Times biết Mỹ đã thông báo với Anh, Ba Lan, Litva và Estonia rằng sẽ có sự chậm trễ kéo dài, trong đó 2 nguồn cũng đề cập khả năng chậm trễ đối với châu Á.

Theo sáng kiến “Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine” (PURL), Mỹ bán vũ khí cho các nước châu Âu, sau đó các nước này cung cấp lại vũ khí Mỹ cho Ukraine.

Điều đáng lo ngại nhất đối với Ukraine là đạn dược cho các hệ thống tên lửa như HIMARS, dùng để tập kích các vị trí và cơ sở của đối phương phía sau tiền tuyến và NASAMS, dùng để ngăn chặn các mối đe dọa trên không như máy bay không người lái và tên lửa.

Ukraine hiện đã gần cạn kiệt năng lực phòng không khi Nga tiếp tục tiến hành các đợt tấn công dồn dập nhằm vào cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước. Trong khi ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho hệ thống phương Tây, vũ khí do Mỹ sản xuất vẫn đóng vai trò then chốt đối với sự sống còn của quốc gia này.

“Việc Washington trì hoãn bàn giao HIMARS và NASAMS, những hệ thống mà các đồng minh châu Âu đã thanh toán theo các hợp đồng bán hàng quân sự nước ngoài, cho các nước như Anh, Ba Lan, Lithuania và Estonia đánh dấu một sự thay đổi căn bản trong cách Mỹ vận hành trong cấu trúc liên minh", Bohdan Popov, trưởng bộ phận phân tích của công ty tư vấn quốc phòng Ukraine Triada Trade Partners, nói với Kyiv Independent ngày 2/5.

"Hoạt động này đang phân bổ lại các lô hàng đã ký hợp đồng theo các ưu tiên tác chiến hiện tại", ông nói.

Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết việc chuyển giao vũ khí của Mỹ cho Ukraine vẫn chưa bị dừng lại dù có chiến sự ở Trung Đông. Tuy nhiên, một quan chức Ukraine giấu tên nói với Financial Times rằng cuộc chiến ở Iran đã gây ra một số chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ hoàn toàn lo ngại về tình trạng thiếu hụt vũ khí, cho rằng Mỹ có kho dự trữ “ở khắp nơi trên thế giới".

“Chúng ta có thể lấy từ đó nếu cần", ông nói ngày 1/5.

Ngày 21/4, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một viện nghiên cứu có trụ sở tại Washington, nói rằng Mỹ đã sử dụng hơn một nửa kho dự trữ các tên lửa phòng không chủ chốt chỉ trong chưa đầy 2 tháng.

Đối với Ukraine, quan trọng nhất là các hệ thống phòng không như Patriot, mà Ukraine đang sở hữu, và THAAD, hệ thống mà Ukraine mong muốn có.

Theo chuyên gia Popov, căng thẳng với Mỹ trong thời gian qua có thể sẽ thúc đẩy các quốc gia châu Âu tăng cường hơn nữa năng lực sản xuất riêng về phòng không, đạn dược và các hệ thống pháo phản lực phóng loạt.

“Cho đến gần đây, việc nói về tự chủ chiến lược phần lớn mang tính chính trị. Giờ đây, nó đã trở thành một nhu cầu cấp thiết về ngân sách và mua sắm", ông nói.