Báo Mỹ nêu dấu hiệu Ukraine có thể sắp rút quân khỏi chảo lửa Bakhmut

Binh sĩ Ukraine chiến đấu trên chiến trường ở Donbass (Ảnh: Reuters).

Trang tin Klymenko Time của Ukraine ngày 12/2 dẫn lời một chỉ huy của phía Kiev có mật danh là Madyar cho biết, quân đội nước này sẽ không cho phép dân thường, bao gồm cả tình nguyện viên vào khu vực thành phố Bakhmut từ ngày 13/2. Chỉ những người có giấy phép đặc biệt mới có thể vào thành phố. Theo giải thích từ ông Madyar, lệnh cấm là cần thiết để đảm bảo an ninh cho thường dân.

Bình luận về động thái này, New York Times cho rằng, việc Ukraine không cho phép dân thường vào thành phố chảo lửa có thể là dấu hiệu cho thấy Kiev sẽ rút khỏi Bakhmut vào thời gian tới. New York Times nhận định, quyết định của Ukraine dường như dựa trên thực tế là họ hiện không đảm bảo được an toàn bên trong khu vực bên trong thành phố mà họ đang kiểm soát, ví dụ như các quận ở bờ tây sông Bakhmutka.

Phỏng đoán của báo Mỹ đến trong bối cảnh Nga đang thiết lập thế trận gọng kìm để bao vây Ukraine ở Bakhmut.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/2 tuyên bố các binh sĩ thuộc lực lương quân sự tư nhân Wagner đã kiểm soát khu vực làng Krasna Hora, một cửa ngõ ra vào tại ngoại ô phía Bắc thành phố Bakhmut.

Giới chức Ukraine thừa nhận, tình hình tại mặt trận Bakhmut đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi quân đội Nga đang khép chặt vòng vây và chặn hầu hết các tuyến đường tiếp viện tới thành phố này.

Trong nhiều tháng qua, Nga đã tăng cường tập kích để giành quyền kiểm soát Bakhmut, nhưng Ukraine đang cố gắng chặn đà tiến của Nga. Theo Newsweek, các báo cáo từ chiến trường cho thấy, cuộc chiến kéo dài nhiều tháng qua ở Bakhmut đã khiến cả 2 bên thiệt hại nặng nề.

Cuối tháng trước, chỉ huy một đơn vị Ukraine đang chiến đấu ở Bakhmut, Donetsk nói rằng, nếu phía Kiev quyết định rút quân khỏi chảo lửa này thì mục đích duy nhất sẽ là tránh viễn cảnh binh sĩ bị thiệt mạng thêm trong trận đối đầu khốc liệt với Nga.

Bakhmut có ý nghĩa chiến lược với cả Nga và Ukraine. Nếu Moscow giành được Bakhmut, họ có thể phá vỡ tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra hướng tiến công cho phía Nga nhằm gây áp lực lên Kramatorsk và Sloviansk - các thành trì chủ chốt của Ukraine ở Donetsk, từ đó kiểm soát hoàn toàn Donetsk.

Với Ukraine, Bakhmut không chỉ là một điểm phòng thủ mà còn là một trong những trung tâm giao thông lớn và cuối cùng ở Donbass còn nằm trong tay Kiev. Tất cả các tuyến tiếp vận của quân đội Ukraine tới Donbass đều phải qua đây.