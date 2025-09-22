Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp trước siêu bão Ragasa

Ragasa có thể coi là cơn bão mạnh nhất thế giới kể từ đầu năm nay (Ảnh: SCMP).

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp II khi siêu bão Ragasa, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, đang tiến gần.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, lúc 8h sáng nay 22/9, siêu bão Ragasa ở vị trí cách Manila (Philippines) khoảng 570km về phía đông bắc. Sức gió cực đại gần tâm bão vượt cấp 17, đạt hơn 223km/h. Bão di chuyển theo hướng tây với vận tốc khoảng 20-25km/h và dự kiến đi vào vùng biển đông bắc Biển Đông vào rạng sáng thứ Ba.

Dự báo từ ngày 23/9 đến 26/9, mưa vừa đến mưa to sẽ ảnh hưởng đến phần lớn các khu vực Quảng Đông, trung và nam Quảng Tây, nam Phúc Kiến, nam Giang Tây, nam Hồ Nam, đông Vân Nam và đảo Hải Nam. Một số nơi sẽ có mưa to đến rất to, cục bộ có mưa đặc biệt to.

Gió cấp 10, cấp 11 sẽ lần lượt ảnh hưởng đến các vùng biển bao gồm eo biển Ba Sĩ, eo biển Đài Loan, bắc Biển Đông, eo biển Quỳnh Châu và vịnh Bắc Bộ. Gió cấp 14-17 sẽ xuất hiện tại các vùng biển hoặc khu vực đi qua tâm bão, với gió giật trên cấp 17, CCTV cho hay.

Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt, hạn hán và bão của tỉnh Quảng Đông cũng đã nâng cấp mức ứng phó khẩn cấp từ cấp IV lên cấp II.

Thông báo nêu rõ, theo giám sát và dự báo của cơ quan khí tượng, thủy văn và hải dương, bão Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão và đang tiến dần về khu vực ven biển Quảng Đông. Trong vòng 48 giờ tới, bão sẽ gây ra những tác động nghiêm trọng của gió mạnh, mưa lớn, nước dâng do bão và sóng cao đối với tỉnh này.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu vàng lúc 10h sáng nay.

Trước đó, theo Guangming Online, Ragasa có kích thước khổng lồ, ảnh hưởng rộng và gây mưa to, gió mạnh. Nó khá giống với bão Mangkhut năm 2018 và bão Saola năm 2023, với nguy cơ gây thảm họa có thể tiệm cận Mangkhut và sức tàn phá được dự báo vượt bão Saola.

Chính quyền Quảng Đông cũng cảnh báo Ragasa là siêu bão cực mạnh, có hoàn lưu gió rộng và đặc điểm cực đoan. Do ảnh hưởng của Ragasa, từ ngày 23/9 đến 25/9, ven biển và đất liền Quảng Đông sẽ hứng chịu gió to mưa lớn, đòi hỏi chuẩn bị sẵn sàng để phòng tránh thảm họa nghiêm trọng.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm qua cho biết Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão từ sáng sớm, và dự kiến đổ bộ vào khu vực ven biển từ Shanwei (tỉnh Quảng Đông) đến Wenchang (tỉnh Hải Nam) trong khoảng thời gian từ sáng sớm đến chiều 24/9.

Các nhà khí tượng cảnh báo Ragasa di chuyển nhanh đồng thời vẫn duy trì sức mạnh, khiến nó có thể trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay.

Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt, hạn hán và bão của thành phố Giang Môn (tỉnh Quảng Đông) cũng ra thông báo vào sáng nay, cho biết Ragasa sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa phương bắt đầu từ ngày 23/9, buộc thành phố triển khai biện pháp đình chỉ hoạt động theo từng giai đoạn gồm: đình chỉ học tập, làm việc, sản xuất, giao thông vận tải và hoạt động kinh doanh.