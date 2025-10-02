Bão Matmo được dự báo tăng cấp khi chuẩn bị đổ bộ Philippines

Bão Matmo dự kiến đổ bộ Philippines vào ngày 3/10 (Ảnh: Zoom).

Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa), bão Matmo đã mạnh lên từ áp thấp vào rạng sáng 2/10, với sức gió duy trì tăng từ 55km/h đến 65km/h. Sức gió giật hiện đạt 80km/h, so với mức 70km/h trước đó.

Lúc 4h sáng nay theo giờ địa phương, tâm bão được xác định cách Infanta, Quezon, Philippines khoảng 705km về phía đông, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20km/h.

Bão Matmo dự kiến tiếp tục mạnh lên vào sáng sớm 3/10, trước khi đổ bộ vào khu vực phía bắc đảo Luzon.

Pagasa nhấn mạnh, quỹ đạo của bão vẫn có thể dịch xuống phía nam, “tùy thuộc vào cường độ của khối áp cao” phía trên.

Cơ quan này cũng cảnh báo mưa rất lớn sẽ bắt đầu từ ngày 3/10, với mưa xối xả dự kiến tại Cagayan và Isabela.

Pagasa lưu ý có nguy cơ trung bình về nước dâng ở mức “đe dọa tính mạng”, với độ cao đỉnh từ 1m đến 2m tại Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur và Catanduanes trong vòng 36 giờ tới.

Trong khi đó, vùng biển phía bắc và trung tâm Luzon dự báo có sóng lớn đến rất lớn trong thời gian bão đi qua.

Bão Matmo có thể ra khỏi Philippines vào sáng 4/10. Đây là cơn bão nhiệt đới thứ 16 tại Philippines trong năm nay, và là cơn bão đầu tiên của tháng 10.

Bão Matmo đổ bộ có nguy cơ làm phức tạp hơn nữa các nỗ lực phục hồi của Philippines sau các trận bão gần đây cũng như sau trận động đất hôm 30/9.

Ít nhất 72 người chết do động đất ở Philippines (Ảnh: Reuters).

Tối 30/9, một trận động đất mạnh 6,9 độ đã làm rung chuyển tỉnh Cebu, miền Trung Philippines, kéo theo hàng trăm dư chấn.

Theo cơ quan phòng vệ dân sự Philippines, trận động đất đã khiến ít nhất 72 người thiệt mạng, gần 300 người bị thương.

Đây là trận động đất gây chết chóc nhiều nhất tại Philippines kể từ năm 2013, khi một trận động đất mạnh 7,2 độ tấn công đảo Bohol lân cận khiến 222 người thiệt mạng.

Trận động đất xảy ra ngoài khơi đảo Cebu vào lúc đêm muộn, làm hư hại đường dây điện, cầu cống và nhiều công trình, trong đó có một nhà thờ hơn 100 năm tuổi.

Tính đến cuối ngày 1/10, vẫn chưa có số liệu chính xác về số người mất tích. Giới chức cho biết mưa rải rác cùng cầu đường hư hỏng đã cản trở nỗ lực cứu hộ.

Cebu vốn được coi là nơi trú ẩn an toàn cho hàng trăm hộ gia đình sống sót trong trận bão Haiyan năm 2013. Tuy nhiên, giờ đây nơi này lại trở thành một trong những nơi chết chóc nhất do tác động của thiên tai ở Philippines.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr cam kết người dân ở các vùng bị ảnh hưởng sẽ sớm nhận được hỗ trợ. “Chúng tôi đang đánh giá mức độ thiệt hại, chúng tôi đang đánh giá những nhu cầu cần thiết”, ông nói với các phóng viên.

Philippines nằm trên “Vành đai Lửa” Thái Bình Dương và hứng chịu hơn 800 trận động đất mỗi năm. Quốc gia này cũng hứng chịu trung bình 20 trận bão/năm.