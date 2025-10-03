Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp trước bão Matmo

Ô tô đi qua một đoạn đường ngập nước ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc (Ảnh: Xinhua).

Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc kêu gọi các chính quyền địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp, bảo đảm công tác phòng chống lũ lụt, ngập úng đô thị cũng như an toàn cho du khách trong dịp nghỉ lễ quốc khánh đang diễn ra.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm nay cũng phát cảnh báo màu vàng đối với bão Matmo, dự báo cơn bão sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển từ Vạn Ninh (Hải Nam) đến Điện Bạch (Quảng Đông) vào ngày 5/10.

Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp độ, trong đó cấp 1 là mức nghiêm trọng nhất. Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo thời tiết cũng gồm 4 cấp, với đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp đến là cam, vàng và xanh.

Trước đó, bão Matmo đã đổ bộ vào khu vực Isabela vào sáng nay 3/10 với sức gió duy trì khoảng 130km/h, gió giật lên đến 200km/h. Hơn 8.000 người dân ở đây đã được sơ tán. Cơ quan Khí tượng Philippines cảnh báo gió mạnh và mưa lớn có thể ảnh hưởng không chỉ đến những khu vực nằm trực tiếp trên đường đi của cơn bão, mà còn cả các vùng lân cận, bao gồm cả thủ đô Manila.