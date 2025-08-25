Nhiều cây xanh ở Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc gãy đổ do ảnh hưởng của bão Kajiki (Ảnh: VCG).

Sáng 25/8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo màu cam khi bão Kajiki di chuyển từ khu vực trung và tây Biển Đông vào vịnh Bắc Bộ sau khi quét qua tỉnh Hải Nam. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 14.

Theo dự báo, bão Kajiki di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/h và sẽ đổ bộ vào miền Trung Việt Nam khoảng tối hoặc đêm 25/8, sau đó nhanh chóng suy yếu.

Bão Kajiki gây ngập lụt ở Tam Á (Ảnh: CGTN).

Từ sáng 25/8 đến sáng 26/8, nhiều khu vực ở đông nam Vân Nam, nam Quảng Tây, ven biển tây nam Quảng Đông và hầu hết đảo Hải Nam sẽ có mưa to đến rất to, riêng ven biển nam Quảng Tây và nam Hải Nam có mưa đặc biệt lớn, lượng mưa phổ biến 100 -130mm.

Trước đó, để ứng phó bão Kajiki, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã sơ tán 20.728 người khỏi khu vực nguy hiểm, đưa toàn bộ 30.769 tàu cá về bờ cùng hơn 21.000 ngư dân vào nơi an toàn. Ngoài ra, Hải Nam chuẩn bị hơn 770.000 vật tư cứu hộ và huy động hơn 2.800 nhân viên cứu hộ cùng phương tiện sẵn sàng ứng phó.

Kajiki có thể là bão mạnh nhất 40 năm đổ bộ thành phố của Trung Quốc (Video: X).

Tại thành phố Tam Á (Hải Nam), nơi hứng chịu gió mạnh và mưa lớn nhất, chính quyền đã dừng toàn bộ hoạt động dạy học, sản xuất, kinh doanh, vận tải công cộng, tàu thuyền và đóng cửa các điểm du lịch.

Người dân ở đây mô tả “tòa nhà rung lên” do ảnh hưởng của mưa bão. Video do cư dân ghi lại cho thấy hàng dừa nghiêng ngả, cây xanh bật gốc, rào chắn hư hỏng và nhiều ngôi nhà tôn chao đảo trong gió.

Theo cơ quan khí tượng Hải Nam, Kajiki có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ gần Tam Á trong gần 40 năm qua. Tối 24/8, bão đã mạnh lên, gây gió trung bình cấp 12-13, giật cấp 14-16 kèm mưa lớn tại khu vực ven biển và đất liền Tam Á.

Đến 7h sáng 25/8, cơ quan khí tượng Hải Nam đã hạ cảnh báo bão từ cấp 1 xuống cấp 3, dự báo trong ngày 25/8, khu vực phía nam đảo Hải Nam vẫn còn gió mưa lớn, nhưng từ tối cùng ngày, tình hình trên toàn tỉnh sẽ giảm dần.