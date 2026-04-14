Iran nêu điều kiện đàm phán với Mỹ sau 21 giờ thương thảo căng thẳng

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: AFP).

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 13/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định “những yêu cầu vô lý” từ phía Mỹ đã ngăn cản một thỏa thuận trong các cuộc đàm phán cuối tuần qua giữa Washington và Tehran tại Pakistan.

“Chúng tôi đã nêu rõ các điều kiện ngừng bắn và vẫn cam kết thực hiện chúng. Những yêu cầu thái quá của Mỹ đã ngăn cản việc đạt được thỏa thuận”, ông nói.

Tổng thống Pezeshkian tuyên bố rõ: “Iran sẽ chỉ tiếp tục đàm phán trong khuôn khổ luật pháp quốc tế”.

“Việc đe dọa eo biển Hormuz sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng cho thế giới”, ông Pezeshkian nói thêm, đề cập việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran tại vịnh Ba Tư.

Cùng ngày, người đứng đầu ngành Tư pháp Iran, ông Gholam Hossein Mohseni Ejei, cho biết Iran sẵn sàng đàm phán và đạt được một thỏa thuận với Mỹ, nhưng chỉ trên cơ sở của “các nguyên tắc và logic".

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo các lực lượng quân sự Iran đã “đặt sẵn ngón tay trên cò súng”, đồng thời nhấn mạnh Iran tiếp tục cảnh giác bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời.

Theo một quan chức Mỹ, bất chấp cuộc đàm phán đổ vỡ cuối tuần qua và việc Mỹ thực thi lệnh phong tỏa hàng hải Iran, 2 bên vẫn đang tiếp tục có các trao đổi thông qua trung gian, đồng thời có những chuyển động tích cực trong nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, trưởng đoàn đàm phán của Mỹ, cho biết: “Tôi thực sự cho rằng quả bóng đang nằm trong sân của Iran, bởi chúng tôi đã đưa ra rất nhiều đề nghị trên bàn đàm phán. Chúng tôi thực tế đã nêu rất rõ đâu là những lằn ranh đỏ của mình. Có 2 điều cụ thể mà Tổng thống Mỹ đã khẳng định rằng chúng tôi hoàn toàn không có sự nhượng bộ".

Ông Vance đã liệt kê 2 điều đó là: sự kiểm soát của Mỹ đối với lượng uranium đã làm giàu của Iran, và một cơ chế xác minh nhằm đảm bảo quốc gia này không phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai.

“Việc Iran nói họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân là một chuyện. Việc chúng tôi thiết lập được cơ chế để đảm bảo điều đó không xảy ra lại là một chuyện hoàn toàn khác", ông cho biết thêm.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran muốn thực hiện một thỏa thuận, đồng thời khẳng định ông sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông nói, các cuộc đàm phán đã vấp phải bế tắc liên quan đến các vấn đề hạt nhân và lệnh phong tỏa các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đã bắt đầu. Ông cũng cho biết phía Iran đã "gọi điện vào sáng nay" và họ "muốn xúc tiến một thỏa thuận."

Trước đó, hôm 11/4, bên trong khách sạn Serena sang trọng ở Islamabad, Pakistan, cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran diễn ra tại 2 khu vực riêng biệt và một khu vực chung, một dành cho phía Mỹ, một cho phía Iran và một dành cho các cuộc họp 3 bên với sự tham gia của các nhà trung gian Pakistan.

Điện thoại không được phép mang vào phòng họp chính, buộc các đại biểu phải bước ra ngoài trong giờ giải lao để chuyển thông điệp về nước.

Trong số hàng loạt vấn đề then chốt được đặt lên bàn cân có eo biển Hormuz, cũng như chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào Tehran.

"Đã có hy vọng mãnh liệt ở giữa cuộc đàm phán rằng sẽ có một bước đột phá và hai bên sẽ đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi chỉ trong chốc lát", một nguồn tin chính phủ Pakistan cho biết.

Sau một đêm không ngủ và đôi lúc đầy căng thẳng tại Islamabad, các quan chức Iran và Mỹ kết thúc cuộc đàm phán cấp cao nhất trong nhiều thập niên mà không đạt được bước đột phá nào.

Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales khẳng định lập trường của Mỹ chưa bao giờ thay đổi tại cuộc họp ở Islamabad.

"Iran không bao giờ có thể có vũ khí hạt nhân, và đội ngũ đàm phán của Tổng thống Trump đã kiên định với lằn ranh đỏ này cũng như nhiều lằn ranh khác", bà nhấn mạnh, đồng thời cho biết các nỗ lực tiếp xúc vẫn đang tiếp tục để hướng tới một thỏa thuận.

Pakistan được cho là vẫn đang chuyển thông điệp qua lại giữa Tehran và Washington.