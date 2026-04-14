Rộ tin Mỹ - Iran "lên dây cót" cho cuộc đàm phán hòa bình thứ 2

Cuộc đàm phán tại Islamabad, Pakistan kết thúc mà không có thỏa thuận được thông qua (Ảnh: Reuters).

Mỹ và Iran đang thảo luận về việc tổ chức thêm một vòng đàm phán trực tiếp nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn dài hạn hơn, các nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Bloomberg.

Động thái này diễn ra sau khi các cuộc đàm phán tại Islamabad, Pakistan không đạt được đột phá.

Các nguồn tin ẩn danh cho biết mục tiêu là tổ chức các cuộc đàm phán mới trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần được công bố ngày 7/4 hết hiệu lực vào tuần tới. Một phương án là quay lại Islamabad cho vòng đàm phán thứ 2, dù các địa điểm khác cũng đang được cân nhắc.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi ngay các yêu cầu bình luận. CNN đưa tin ngày 13/4 rằng các quan chức Nhà Trắng đang thảo luận khả năng tổ chức thêm một cuộc gặp, trong khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết các nỗ lực vẫn đang tiếp diễn nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cùng ngày 13/4 cũng phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục đàm phán, nói rằng Iran đã chủ động liên hệ với Mỹ. Đồng thời, ông vẫn thúc đẩy việc phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz như một cách gia tăng sức ép lên chính quyền tại Tehran.

“Chúng tôi đã nhận được cuộc gọi sáng nay từ những người phù hợp, những người thích hợp, và họ muốn đạt được một thỏa thuận”, ông nói tại Nhà Trắng, nhưng không nêu rõ các bên tham gia.

Các quan chức từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng đóng vai trò trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột, làm dấy lên khả năng một cuộc gặp có thể diễn ra tại một trong 2 quốc gia này, theo một nguồn tin khác.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã trở về từ Islamabad cuối tuần trước sau một ngày đàm phán không đạt thỏa thuận. Ông Vance và ông Trump cho rằng các cuộc đàm phán đổ vỡ do Iran từ chối từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Iran, nước phủ nhận việc muốn chế tạo bom hạt nhân nhưng khẳng định có quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình, lại cho rằng thất bại này là do các yêu cầu “quá mức” từ phía Mỹ, theo truyền thông nước này.

Tuy nhiên, phía Iran cũng để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán, khi Bộ Ngoại giao nước này cho rằng những khác biệt sẽ không thể giải quyết chỉ trong một vòng thương lượng. Một tín hiệu tích cực khác là ông Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 12/4 rằng các đặc phái viên của ông “đã trở nên, không có gì ngạc nhiên, rất thân thiện và tôn trọng các đại diện của Iran".

Mặt khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tái khẳng định dứt khoát rằng Iran sẽ tiếp tục mọi cuộc đàm phán chỉ trong khuôn khổ luật pháp và quy định quốc tế, đồng thời nhấn mạnh cam kết vững chắc của Tehran đối với ngoại giao, ổn định khu vực và bảo vệ các quyền lợi quốc gia trong cuộc xung đột.

Ông khẳng định Iran đã công bố các điều kiện ngừng bắn của mình và sẽ tuân thủ nghiêm ngặt.

Ông nhấn mạnh rằng “các cách tiếp cận dựa trên việc gây áp lực và hành động quân sự không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm phức tạp thêm tình hình". Theo ông, ngoại giao vẫn là con đường ưu tiên của Iran, được theo đuổi song song với việc bảo vệ đầy đủ phẩm giá và chủ quyền quốc gia.