170 triệu thùng dầu Iran "tàng hình" ngoài khơi trước phong tỏa của Mỹ?

Eo biển Hormuz thành điểm nóng (Ảnh: Reuters).

Theo trang tin Baghdad Today, Iran đã lường trước kế hoạch phong tỏa hàng hải của Washington và "đưa ra khơi lượng dầu lớn hơn cả khả năng chứa của các kho bãi trong nước, một khối lượng đủ để đảm bảo cung cấp dầu cho các đối tác trong khoảng 80 ngày”.

Thậm chí, ngay cả trước khi cuộc xung đột vũ trang nổ ra tại vịnh Ba Tư, Iran đã "bắt đầu chuẩn bị các kho dự trữ này bằng cách chất hàng lên các tàu với tốc độ nhanh gấp 3 lần bình thường".

Các chuyên gia ước tính những "kho chứa ngoài khơi" này có thể chứa tới 170 triệu thùng dầu.

Baghdad Today lưu ý thêm rằng các tàu chở dầu này đang di chuyển trong "chế độ tàng hình", khiến việc theo dõi chúng trở nên cực kỳ khó khăn. Đồng thời, nguồn tin cũng nhận định lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ dường như sẽ không có tác động đến các tàu này của Iran, khiến nỗ lực của Mỹ trở nên ít hiệu quả.

Theo Andreas Krieg, chuyên gia về Trung Đông tại Đại học King’s College London, trước lệnh phong tỏa, Tehran đã bốc xếp hơn100 triệu thùng dầu lên các tàu chở dầu và đưa chúng ra vùng biển quốc tế.

Ông nói: “Tôi nghĩ Iran đang đặt cược rằng, sau vài tháng nữa, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn đối với Mỹ và nền kinh tế thế giới... Điều đó không có nghĩa là Iran không có gì để sợ, nhưng ngưỡng chịu đựng của họ cao hơn nhiều”.

Dù Iran chỉ có thể chuyển hướng một phần nhỏ dầu khí thông qua các đường ống, nhưng hơn 1/3 các hàng hóa khác vẫn được xuất khẩu qua biên giới đường bộ, giúp giảm bớt phần nào áp lực.

Quân đội Mỹ thông báo lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran có hiệu lực từ 10h ngày 13/4 theo mệnh lệnh của Tổng thống Trump. Hiện có ít nhất 15 tàu chiến của Mỹ có thể sẵn sàng tham gia vào hoạt động phong tỏa này.

Trong bối cảnh Mỹ và Iran cùng phong tỏa Hormuz, bên nào có thể trụ vững lâu hơn sẽ chiếm ưu thế. Chừng nào câu hỏi đó chưa có lời giải, thế đối đầu này sẽ tiếp tục gây ra những nỗi đau kinh tế lan rộng khắp toàn cầu.

Thực tế, cả Mỹ và Iran đều phát tín hiệu sẵn sàng cho tình thế căng thẳng kéo dài. Nếu Mỹ đã chuẩn bị tốt cho một cuộc đua đường dài, thì Iran cũng vậy.

Theo các nhà phân tích, các cuộc phong tỏa có thể hiệu quả, nhưng hiếm khi mang lại kết quả tức thì. Do đó, họ cho rằng, đây dường như chỉ là chiến thuật trong ngắn hạn của Tổng thống Trump nhằm gây sức ép đàm phán với Iran. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả của chiến thuật đó vẫn là một ẩn số.