Bộ trưởng Mỹ dự đoán thời điểm giá dầu sẽ đạt đỉnh

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright (Ảnh: Reuters).

Giá dầu nhiều khả năng sẽ đạt đỉnh “trong vài tuần tới” cho đến khi lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz được nối lại, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết hôm 13/4.

Giá được dự báo sẽ tiếp tục tăng cho đến khi có lượng tàu “đáng kể” lưu thông trở lại qua eo biển chiến lược này, ông Wright nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới của Semafor ở Washington, bất chấp các phát biểu trước đó của ông rằng giá dầu có thể sớm giảm.

“Chúng ta sẽ thấy giá năng lượng ở mức cao và thậm chí có thể còn tăng cho đến khi có lưu lượng tàu thuyền đáng kể qua eo biển Hormuz. Thời điểm đó có thể sẽ là lúc giá dầu đạt đỉnh. Khả năng là trong vài tuần tới", ông Wright nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 12/4 rằng giá dầu và xăng có thể vẫn ở mức cao cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, một sự thừa nhận hiếm hoi về hệ quả chính trị tiềm tàng từ quyết định tấn công Iran của ông cách đây 6 tuần.

Kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28/2, Iran phần lớn đã phong tỏa eo biển Hormuz. Tehran đang tìm cách biến quyền kiểm soát tuyến đường thủy này thành lâu dài và có thể thu phí các tàu đi qua.

Đáp lại, quân đội Mỹ đã triển khai phong tỏa eo biển này, cho biết phạm vi sẽ mở rộng về phía đông tới vịnh Oman và biển Ả Rập sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần nhằm chấm dứt xung đột không đạt được thỏa thuận.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy hai con tàu đã quay đầu trong eo biển khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) Fatih Birol cho biết hôm 13/4 rằng ông hy vọng sẽ không cần thêm một đợt xả kho dự trữ dầu nào nữa, nhưng nhấn mạnh cơ quan này sẵn sàng hành động nếu cú sốc năng lượng từ cuộc chiến ở Trung Đông khiến điều đó trở nên cần thiết.

IEA gồm 32 thành viên đã đồng ý vào tháng trước về việc giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ, mức phối hợp lớn nhất từ trước tới nay, nhằm làm dịu thị trường dầu mỏ. Mỹ, nhà sản xuất dầu và khí đốt hàng đầu thế giới, cũng đã đồng ý xả 172 triệu thùng từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của mình.

“Tôi hy vọng, rất hy vọng chúng ta sẽ không cần phải làm điều đó, nhưng nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hành động”, ông Birol nói.

Phát biểu tại một sự kiện ở Washington, ông Birol nhấn mạnh rằng cuộc chiến đã gây ra sự gián đoạn năng lượng toàn cầu nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, đồng thời cho biết hơn 80 cơ sở dầu khí, bao gồm các điểm sản xuất, cảng trung chuyển và nhà máy lọc dầu trên khắp Trung Đông, đã bị hư hại. Giá dầu đang giao dịch quanh mức 100 USD/thùng.

Do quy mô lớn của việc ngừng sản xuất và việc đóng cửa eo biển Hormuz, ông Birol cho rằng việc xả dầu “không phải là giải pháp” mà “chỉ giúp giảm bớt nỗi đau”.

Ông Birol cho biết IEA đang nghiên cứu tác động của lệnh phong tỏa Hormuz của Mỹ đối với thị trường dầu toàn cầu.

Đại diện cho IEA, ông Birol đã cùng lãnh đạo của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế thành lập một nhóm điều phối nhằm ứng phó với các tác động năng lượng và kinh tế từ cuộc xung đột ở Iran.

“Tác động của cuộc chiến là đáng kể, mang tính toàn cầu và rất không cân xứng, ảnh hưởng nặng nề hơn đến các nước nhập khẩu năng lượng, đặc biệt là các quốc gia thu nhập thấp”, các tổ chức này cho biết trong một tuyên bố chung.

Người đứng đầu IEA cho rằng bài học lớn nhất từ cuộc chiến là: đa dạng hóa nguồn cung là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh năng lượng.