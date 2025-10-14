Báo Anh: Mỹ có thể chuyển cho Ukraine 50 tên lửa Tomahawk

Một vụ phóng tên lửa Tomahawk của Mỹ (Ảnh: USNI).

Báo Financial Times ngày 14/10 dẫn nguồn từ Lầu Năm Góc cho biết, nếu được phê duyệt, Mỹ có thể lô tên lửa Tomahawk cho Ukraine với số lượng hạn chế 20-50 quả. Con số này được cho là sẽ không có tác động đáng kể tới cục diện xung đột hiện nay giữa Ukraine và Nga.

Các nhà phân tích của Financial Times cũng cho rằng, xét đến nhu cầu hiện thời của Kiev về vũ khí tầm xa, một lô tên lửa Tomahawk hạn chế như vậy không thể thay đổi một cách căn bản tình hình trên chiến trường.

“Nguồn cung này sẽ không làm thay đổi đáng kể động lực của các hoạt động quân sự trong cuộc xung đột ở Ukraine”, Financial Times nhận định.

Một cựu quan chức Lầu Năm Góc cho hay Mỹ hiện có tổng kho dự trữ 4.150 quả tên lửa Tomahawk, nhưng việc phân phối chúng bị kiểm soát rất chặt chẽ.

Cùng lúc, theo một số nguồn tin, đây chỉ là lô đầu tiên, và nếu xung đột kéo dài, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng xem xét gửi các lô tiếp theo với số lượng lớn hơn.

Washington cũng như Moscow và Kiev hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine liên tục kêu gọi Mỹ và các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí tầm xa để đối phó chiến dịch tập kích của Nga, trong số này có tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn lên tới 2.500km.

Gần đây, ông Trump tuyên bố về cơ bản đã có quyết định về việc Ukraine có được nhận tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk hay không, nhưng trước tiên ông muốn biết Ukraine sẽ sử dụng chúng như thế nào. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh, ông không mong muốn tình hình leo thang hơn nữa.

Mặt khác, ông phát tín hiệu cảnh báo tới Nga: "Nếu cuộc chiến này không chấm dứt, tôi sẽ gửi Tomahawk cho họ (Ukraine)".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/10 cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 17/10, sau hai cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo về năng lực phòng không và tầm xa của Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Cao ủy Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas, ông Zelensky nói, các cuộc điện đàm “chưa đủ” để bàn thảo mọi vấn đề trọng yếu.

Ông cho biết, hội nghị thượng đỉnh sắp tới, được tổ chức theo lời mời của Washington và sẽ là cuộc gặp thứ năm giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Ông Zelensky cũng tiết lộ, phái đoàn Ukraine do Thủ tướng Yuliia Svyrydenko dẫn đầu đã lên đường sang Mỹ, nhằm chuẩn bị cho cuộc họp.

“Tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận về trình tự các bước đi mà tôi muốn đề xuất với Tổng thống Trump”, ông Zelensky nói với các phóng viên.

Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ phái đoàn sẽ đàm phán về việc mua thêm hệ thống phòng không và pháo phản lực HIMARS, như một phần trong “Siêu thỏa thuận” với Washington.

Về phần mình, Tổng thống Trump cũng xác nhận kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Ukraine tại Nhà Trắng vào ngày 17/10.

Theo trang tin Axios, 2 nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, cùng với một số vấn đề khác.