Nga cảnh báo "kết cục xấu" nếu Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

“Tổng thống Donald Trump nói rằng Tổng thống Nga sẽ gặp kết cục xấu nếu không giải quyết xung đột ở Ukraine. Nếu “người kiến ​​tạo hòa bình” đang đề cập đến tên lửa Tomahawk, phát biểu này là sai lầm. Việc cung cấp những tên lửa đó (cho Ukraine) có thể dẫn đến kết cục tồi tệ cho tất cả mọi người, đặc biệt là ông Trump”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo hôm nay 13/10.

Ông Medvedev cũng tái khẳng định lập trường lâu nay của Moscow rằng, Nga không thể phân biệt được tên lửa Tomahawk thông thường và tên lửa Tomahawk mang đầu đạn hạt nhân khi tên lửa đang bay.

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo Moscow sẽ coi Mỹ là bên phóng tên lửa, chứ không phải Ukraine.

“Vụ phóng tên lửa sẽ không do Ukraine, mà do Mỹ, thực hiện. Nga sẽ phản ứng như thế nào? Chính xác là theo cách như vậy”, ông Medvedev cho biết, dường như ngụ ý khả năng Nga sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân.

Ông Medvedev cũng hy vọng tuyên bố của Tổng thống Trump chỉ là “lời đe dọa suông”, tương tự tuyên bố trước đó của nhà lãnh đạo Mỹ rằng Washington đã “đưa tàu ngầm hạt nhân đến gần Nga hơn”.

Đầu tuần trước, Tổng thống Trump cho biết quyết định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine gần như đã được đưa ra, nhưng lưu ý rằng các mục tiêu cần phải được xác định trước.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi đang bay tới Israel hôm 13/10, Tổng thống Trump cho biết ông đang tìm cách bảo đảm Ukraine nhận được nguồn cung vũ khí mới theo đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Họ muốn có Tomahawk. Đó là một bước tiến lớn”, ông Trump nói và cho biết ông sẽ thảo luận chuyện này với ông Putin. Ông nhấn mạnh: “Tôi có thể nói, nếu cuộc chiến này không được giải quyết, tôi sẽ gửi Tomahawk cho họ”.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết mọi chi tiết về việc chuyển giao tên lửa tầm xa đang được xem xét.

Theo các nguồn tin của RBC-Ukraine, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine gần đây đã thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk trong các cuộc điện đàm.

Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng rằng việc tiếp nhận tên lửa Tomahawk có thể buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán.

Nga đã phản ứng gay gắt trước tin Mỹ cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, gọi đây là một "đòn giáng mạnh" vào quan hệ Nga - Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể dẫn đến "sự leo thang nghiêm trọng", đồng thời tuyên bố tên lửa này "có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân".

Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ tăng cường hệ thống phòng không sau các thông tin về việc Mỹ cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, nếu Mỹ chấp thuận chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, Kiev sẽ có khả năng tiến hành các cuộc tập kích nghiêm trọng nhằm vào cơ sở hạ tầng cung cấp đạn dược và trang thiết bị cho quân đội Nga nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Những tên lửa này sẽ giúp Ukraine nhắm vào các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng, trong đó có các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, từ đó làm tê liệt hậu cần của Nga.

Theo ISW, biến thể tên lửa có tầm bắn 2.500km sẽ phủ tới ít nhất 1.945 cơ sở quân sự của Nga, trong khi biến thể tầm bắn 1.600km sẽ bao trùm ít nhất 1.655 cơ sở.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News vào ngày 12/10, Tổng thống Zelensky cho biết các tên lửa Tomahawk, nếu được cung cấp, sẽ chỉ nhắm đến các mục tiêu quân sự, có thể bao gồm các nhà máy lọc dầu của Nga.

Theo Tổng thống Zelensky, Nga lo ngại tên lửa tầm xa Tomahawk và chúng có thể trở thành chìa khóa cho hòa bình ở Ukraine.