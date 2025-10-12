Nga cảnh báo mối nguy nghiêm trọng nếu Mỹ cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn xa và được dẫn đường chính xác (Ảnh: AFP).

"Như Tổng thống Putin đã nói, vấn đề tên lửa Tomahawk là mối quan ngại nghiêm trọng đối với chúng tôi", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với truyền thông hôm 12/10, bình luận về khả năng Mỹ cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

“Nga đang nghiên cứu các tuyên bố từ phương Tây liên quan đến khả năng chuyển giao tên lửa. Hiện tại, đây là thời điểm rất quan trọng khi căng thẳng leo thang từ mọi phía”, ông Peskov nói.

Ông Peskov nhận định, tên lửa Tomahawk là một vũ khí nguy hiểm, nhưng nó không thể thay đổi tình hình tiền tuyến.

"Vũ khí này rất đặc biệt. Nó có thể tồn tại ở dạng thông thường hoặc hạt nhân. Nó có tầm bắn xa”, ông Peskov nhấn mạnh.

“Hãy tưởng tượng một tên lửa tầm xa được phóng đi và bay đi, và chúng ta biết rằng nó có thể mang đầu đạn hạt nhân. Nga sẽ nghĩ như thế nào? Các chuyên gia quân sự ở nước ngoài nên hiểu điều này”, người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.

Ông Peskov cũng nhấn mạnh Nga vẫn "sẵn sàng giải quyết" mọi vấn đề.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp cho Kiev loại tên lửa này, với chi phí ước tính 1,3 triệu USD mỗi quả và tầm bắn có thể lên tới 2.500km.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố, ông về cơ bản đã đưa ra quyết định về việc cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Theo hãng tin Axios, Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 11/10 đã điện đàm để thảo luận về khả năng chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev. Tuy nhiên, Axios không cho biết Mỹ đã đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này hay chưa.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 10/10 tuyên bố, Nga sẽ tăng cường hệ thống phòng không quốc gia nếu Ukraine mua tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất.

Trước đó, Tổng thống Putin cũng cảnh báo quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ đổ vỡ nếu Washington cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Theo Tổng thống Putin, lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có “sự tham gia trực tiếp của các quân nhân Mỹ”.

Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Zhuravlev cũng lập luận, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể phóng tên lửa Tomahawk của Mỹ vào lãnh thổ Nga nếu không có sự tham gia trực tiếp của các kíp chiến đấu Mỹ. Khi đó, Washington sẽ bị coi là can dự trực tiếp vào xung đột.

Ông Zhuravlev cũng khẳng định hệ thống phòng không của Nga đã sẵn sàng đối phó với Tomahawk.

“Đối với mỗi quả Tomahawk, chúng tôi có hệ thống S-350 của riêng mình. Với lực lượng phòng không, đây là một mục tiêu dễ, đã được nghiên cứu kỹ từ thời Liên Xô”, ông nói thêm, đồng thời nhấn mạnh kinh nghiệm của Nga trong việc đánh chặn các loại tên lửa hành trình tương tự.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, nếu Mỹ chấp thuận chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, Kiev sẽ có khả năng tiến hành các cuộc tập kích nghiêm trọng nhằm vào cơ sở hạ tầng cung cấp đạn dược và trang thiết bị cho quân đội Nga nằm sâu trong lãnh thổ.

Những tên lửa này sẽ giúp Ukraine nhắm vào các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng, trong đó có các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, từ đó làm tê liệt hậu cần của Nga.

Theo ISW, biến thể tên lửa có tầm bắn 2.500km sẽ phủ tới ít nhất 1.945 cơ sở quân sự của Nga, trong khi biến thể tầm bắn 1.600km sẽ bao trùm ít nhất 1.655 cơ sở.