Mỹ đề nghị bán cho Ba Lan 250 thiết giáp Stryker với giá 1 USD

Xe bọc thép chở quân Stryker trong biên chế quân đội Mỹ (Ảnh: DVIDS).

Đề nghị mức giá 1 USD này được đưa ra trong bối cảnh Lục quân Ba Lan đang trải qua đợt mở rộng lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Ngoài ra, Mỹ cũng đang tái cơ cấu và thu hẹp hiện diện quân sự tại châu Âu, qua đó giải phóng hàng trăm xe Stryker để có thể chuyển giao.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết Washington đã đề xuất bàn giao các xe này cho Ba Lan thay vì đưa chúng trở lại Mỹ.

Chương trình Excess Defense Articles (EDA) của Washington cho phép chuyển giao trang bị quân sự dư thừa của Mỹ cho các đồng minh với chi phí rất thấp hoặc bằng 0.

Hãng thông tấn nhà nước PAP của Ba Lan hôm 8/12 đưa tin Bộ Quốc phòng đang phân tích đề xuất trên và đã giao cho Lực lượng Vũ trang Ba Lan kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các xe cũng như đánh giá khả năng sử dụng trong huấn luyện và tác chiến.

Các quan chức nói với PAP rằng kế hoạch này sẽ không ảnh hưởng đến các chương trình mua sắm hiện tại. Theo Bộ Quốc phòng, việc chuyển giao nhanh các xe Stryker có thể giúp lực lượng vũ trang bổ sung trang bị nhanh hơn và rẻ hơn so với việc mua mới.

Xe bọc thép bánh lốp 8 bánh Stryker, có thể chở kíp lái 2 người và 9 lính bộ binh, đã được Lục quân Mỹ sử dụng suốt 2 thập kỷ qua tại nhiều chiến trường, trong đó có Iraq và Afghanistan.

Thế mạnh của Stryker nằm ở khả năng cơ động, thiết kế mô-đun và khả năng triển khai nhanh trên các quãng đường dài bằng đường không hoặc đường bộ. Chúng có thể được vận chuyển bằng máy bay C-130, cho phép cơ động lực lượng và trang bị nhanh chóng.

Hàng trăm xe Stryker cũng đã được cung cấp cho lực lượng Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra năm 2022. Quân đội Ukraine sử dụng chúng để vận chuyển, trinh sát và sơ tán thương binh trong chiến đấu cường độ cao.

Dòng xe bọc thép này có nhiều phiên bản khác nhau. Hiện chưa rõ các mẫu nào sẽ được đề xuất chuyển giao cho Ba Lan.

Thông tin trên đã gây tranh cãi trong giới chuyên gia quân sự Ba Lan, những người cho rằng việc đưa Stryker, có năng lực tương đương xe bọc thép chở quân KTO Rosomak do Ba Lan sản xuất, có thể làm suy yếu sự phát triển của các dòng xe bọc thép nội địa.

Tuy nhiên, việc thành lập hai sư đoàn mới trong Lực lượng Vũ trang Ba Lan, mỗi sư đoàn đều có các lữ đoàn cơ giới, đã tạo ra nhu cầu về xe chiến đấu mà các đơn đặt hàng hiện tại đối với sản phẩm trong nước chưa thể đáp ứng.

Phát biểu trên đài Polish Radio tuần trước, ông Kosiniak-Kamysz nói rằng đề xuất của Mỹ là dấu hiệu cho thấy sự tin cậy dành cho Ba Lan với tư cách đồng minh thân cận.

“Lục quân Ba Lan tiếp tục lớn mạnh, các đơn vị mới được thành lập, số lượng binh sĩ tăng lên, tức là nhu cầu trang bị và vũ khí ngày càng lớn”, ông nói.

Ba Lan trong thời gian qua đã tiến hành một trong những chương trình tăng cường quân sự nhanh nhất châu Âu. Warsaw hiện là quốc gia chi tiêu quốc phòng so với GDP cao nhất trong NATO, điều khiến nước này nhiều lần được Mỹ ghi nhận.