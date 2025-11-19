Ba Lan đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của Nga, Điện Kremlin đáp trả

Người phát ngôn Điện Kremin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Ngày 19/11, Ba Lan tuyên bố sẽ đóng cửa lãnh sự quán Nga cuối cùng của Nga tại thành phố Gdansk, miền bắc Ba Lan, sau cáo buộc phá hoại tuyến đường sắt mà Warsaw đổ lỗi cho Moscow.

"Tôi đã quyết định cho ngừng hoạt động lãnh sự quán Nga tại Gdansk", Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski phát biểu với các phóng viên hôm nay 19/11.

Động thái này đồng nghĩa với việc lãnh sự quán cuối cùng của Nga tại Ba Lan bị đóng cửa và cơ quan ngoại giao duy nhất của Nga còn hoạt động tại Ba Lan là đại sứ quán tại Warsaw.

Điện Kremlin cho biết Nga lấy làm tiếc về quyết định của Warsaw khi đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của Nga tại Ba Lan.

“Quan hệ với Ba Lan đã hoàn toàn xuống cấp. Quyết định này là một bằng chứng cho điều đó. Chính quyền Ba Lan muốn đẩy quan hệ lãnh sự hoặc ngoại giao xuống mức 0”, người phát ngôn Điện Kremin Dmitry Peskov tuyên bố.

Ông Peskoc cho rằng đây là một quyết định vô lý của Ba Lan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Moscow sẽ giảm quy mô các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Ba Lan tại Nga để đáp trả việc Ba Lan đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Gdansk.

"Để đáp trả, phía Nga sẽ giảm quy mô các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Ba Lan tại Nga", bà Zakharova tuyên bố.

Vào tháng 10/2024 và tháng 5 năm nay, Ba Lan đã đóng cửa các lãnh sự quán Nga tại Poznan và Krakow, với cáo buộc Moscow có liên quan đến các hành vi phá hoại trên lãnh thổ Ba Lan.

Đáp lại, Nga đã đáp trả bằng cách đóng cửa các lãnh sự quán Ba Lan tại St. Petersburg và Kaliningrad. Hiện tại, Ba Lan duy trì một lãnh sự quán duy nhất tại Irkutsk, cùng với đại sứ quán và một văn phòng lãnh sự tại Moscow.

Căng thẳng giữa Nga và Ba Lan leo thang sau vụ đường sắt Ba Lan nghi bị phá hoại gần đây.

Vào sáng 16/11, một lái tàu đã phát hiện phần hư hại trên đường ray tàu ở tỉnh Masovian, Ba Lan dẫn đến một cửa khẩu biên giới với Ukraine. Giao thông đã bị dừng lại, không có ai bị thương.

Ngày 17/11, sau khi thị sát hiện trường, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết đường ray đã bị hư hại do một vụ nổ và gọi vụ việc là hành vi phá hoại. Văn phòng công tố đã mở một vụ án hình sự về vụ “tấn công khủng bố” này.

Sau đó, ông Tusk cho biết 2 công dân Ukraine đã được xác định là nghi phạm của 2 vụ phá hoại đường sắt Ba Lan. Theo ông, những nghi phạm bị cáo buộc có liên hệ với các cơ quan đặc nhiệm Nga.

Phản hồi về cáo buộc của Ba Lan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Ba Lan có xu hướng đổ lỗi cho Nga về mọi vấn đề. Ông nói thêm rằng những cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ.

Theo ông Peskov, đây không phải là lần đầu tiên công dân Ukraine bị nghi ngờ có "hành vi phá hoại" tại các nước phương Tây.

Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo, bằng cách bao che cho những người Ukraine liên quan đến hoạt động phá hoại, Ba Lan đang “đùa với lửa” và hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Vào tháng 9, Moscow cảnh báo Ukraine có thể đang lên kế hoạch cho các hoạt động “cờ giả” ở Romania hoặc Ba Lan để đổ lỗi cho Nga.

Vào thời điểm đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các cuộc tấn công có thể leo thang thành Thế chiến 3, trích dẫn thông tin trên truyền thông Hungary cáo buộc Ukraine có ý định dàn dựng các hành động phá hoại ở các quốc gia NATO láng giềng.