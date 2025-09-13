Ba Lan lên tiếng về tin đồn sẽ đưa binh sĩ tới Ukraine

Binh sĩ Ba Lan (Ảnh minh họa: Reuters).

Ba Lan ngày 12/9 đã bác bỏ thông tin nói rằng binh sĩ nước này sẽ tới Ukraine để được huấn luyện về tác chiến UAV. Warsaw khẳng định tất cả các hoạt động diễn tập quân sự chung với Kiev về UAV sẽ được tiến hành ngay trên lãnh thổ Ba Lan.

Trước đó, Reuters và một số hãng truyền thông Ukraine cho rằng nhân sự thuộc Lực lượng Vũ trang Ba Lan sẽ tới Ukraine để được hướng dẫn về cách đối phó với các mối đe dọa trên không.

“Trả lời các câu hỏi liên quan đến địa điểm huấn luyện UAV đã lên kế hoạch và hợp tác giữa các chuyên gia Ba Lan và Ukraine, chúng tôi xin thông báo rằng các cuộc thảo luận hiện diễn ra giữa các chuyên gia của cả hai nước về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hệ thống không người lái và chống UAV. Dự kiến tất cả các hoạt động như vậy sẽ diễn ra trên lãnh thổ Ba Lan", thông báo nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng bác bỏ tin đồn rằng nước này sẽ sớm gọi người dân nhập ngũ như một phần trong nỗ lực tổng động viên rộng rãi.

“Không đúng sự thật khi nói rằng hàng nghìn người Ba Lan sẽ nhận được giấy gọi”, Bộ này nói, nhấn mạnh rằng đợt kiểm tra dự kiến cho năm 2026 chỉ là đánh giá thể lực định kỳ.

Trước đó, Ba Lan cáo buộc 19 UAV Nga bay vào lãnh thổ nước này khi Moscow tập kích đường không miền Tây Ukraine.

Warsaw đã triệu tập một phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ việc, trong khi NATO tuyên bố khởi động chiến dịch “Eastern Sentry” nhằm củng cố thế trận dọc sườn phía đông của khối.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, Vassily Nebenzia, bác bỏ các cáo buộc, lập luận rằng các UAV được sử dụng để tấn công các cơ sở quân sự Ukraine không có tầm bay đủ xa để tới Ba Lan. Nga trước đó cũng khẳng định không nhằm vào bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan.