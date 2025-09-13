Ukraine: Cách NATO đánh chặn UAV trên không phận Ba Lan chưa hiệu quả

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, vụ Warsaw và NATO cùng bắn hạ các UAV bay vào không phận Ba Lan cho thấy khối liên minh vẫn chưa có cách đối phó thực sự hiệu quả với những mối đe dọa trên không này.

Tại một cuộc họp báo ở Phần Lan, ông Zelensky cảnh báo phương Tây không nên quá phụ thuộc vào các loại đạn phòng không đắt đỏ trong việc đối phó với UAV tấn công giá rẻ, tầm xa đang ngập tràn chiến trường.

Ba Lan ghi nhận ít nhất 19 UAV đã bay vào không phận nước này hôm 10/9. Trong vụ việc, các máy bay NATO, bao gồm tiêm kích F-35 của Hà Lan đang đóng tại Ba Lan, đã khẩn trương xuất kích ứng phó, và Warsaw cũng đặt các tổ hợp tên lửa Patriot vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

“Một quả Patriot có giá 2 đến 3 triệu USD, trong khi một UAV chỉ tối đa 100.000 USD. Nghĩa là không thể dùng cái này để đánh cái kia", ông Zelensky cho biết.

Nỗ lực đánh chặn dường như có sử dụng cả đạn phòng không truyền thống. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy người dân Ba Lan quay lại cảnh máy bay phóng tên lửa trên trời và tìm thấy mảnh vỡ của ít nhất một quả AIM-120 AMRAAM, loại tên lửa không đối không tầm trung có giá khoảng 1,2 triệu USD.

Các tiêm kích NATO cũng mang theo AIM-9 Sidewinder, loại tên lửa không đối không tầm ngắn có giá 400.000 USD.

“Họ đã dùng tên lửa có giá 1 đến 1,2 triệu USD. Đó không phải là cách thực hiện. Tất nhiên, cần phải làm mọi thứ để người dân được an toàn. Nhưng về tổng thể, về cách hiểu thế nào là chiến đấu, thì đó không phải là cách", ông Zelensky cho biết.

Trong bài phát biểu, ông Zelensky cho biết Ukraine đã đề nghị giúp đỡ và huấn luyện cho Ba Lan cùng các nước NATO khác cách đánh chặn UAV giá rẻ. Ông cho rằng, Patriot là vũ khí chống tên lửa đạn đạo, không phải để ngăn chặn UAV giá rẻ.

Trong năm qua, Ukraine đã thích nghi với các đợt tấn công bằng UAV khi triển khai nhiều lớp phòng thủ phối hợp, gồm súng máy gắn trên xe, tác chiến điện tử, UAV đánh chặn, và cả trực thăng để săn UAV.

Ukraine thường chỉ dùng tên lửa phòng không hiện đại và đắt đỏ cho tên lửa đạn đạo và hành trình của Nga.

Ông Zelensky gọi đây là “hệ thống đa tầng” phòng không và khuyến nghị NATO cần học cách áp dụng chiến lược này.

Tổng thống Ukraine cho biết ông đang đàm phán với lãnh đạo Ba Lan, Anh, Italy và các quan chức NATO để hình thành một hệ thống phòng không chung.

Mặt khác, Tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh Tối cao Liên minh châu Âu của NATO, ngày 12/9 cho biết ông tin rằng chiến dịch bắn hạ các UAV bay vào không phận Ba Lan đã thành công.

“Tôi cho rằng đó là một chiến dịch thành công cao, khi chúng tôi đã đánh chặn được số UAV bằng tiêm kích F-35 của Hà Lan cùng các khí tài khác tham gia”, ông Grynkewich nói.

Ông bổ sung rằng chiến dịch này, cũng như các tình huống tương tự, sẽ giúp NATO xác định những cách thức để cải thiện hiệu quả trong tương lai.

Ông cũng khẳng định không muốn binh sĩ NATO “phải nghĩ xem vũ khí của mình tốn bao nhiêu, tôi muốn họ bảo vệ công dân của chúng ta".