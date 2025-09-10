Ba Lan, NATO triển khai vũ khí bắn rơi vật thể bay xâm nhập không phận

Tiêm kích của Ba Lan (Ảnh: Bloomberg).

Ba Lan cho biết họ triển khai lực lượng phòng không của nước này và NATO để bắn hạ UAV vào ngày 10/9, sau một cuộc không kích của Nga ở miền Tây Ukraine. Ngoài ra, máy bay quân sự Ba Lan đã được triển khai để đảm bảo an toàn vùng trời.

Theo Guardian, đây là lần đầu tiên trong cuộc chiến ở Ukraine mà Ba Lan khai hỏa để bắn hạ mục tiêu nghi liên quan tới xung đột bay vào không phận nước này.

Bộ chỉ huy quân sự Ba Lan cho biết không phận nước này liên tục có “các vật thể dạng UAV” xâm phạm khi Nga tiến hành cuộc tập kích vào Ukraine. Hiện chưa rõ có bao nhiêu vật thể đã bay vào bầu trời Ba Lan và thuộc về bên nào, cũng như lực lượng Warsaw và NATO đã bắn rơi được bao nhiêu chiếc.

“Một chiến dịch đang được tiến hành nhằm xác định và vô hiệu hóa các vật thể này. Vũ khí đã được sử dụng, và lực lượng chức năng đang tiến hành các hành động để tìm kiếm những vật thể bị bắn hạ”, thông báo cho biết.

Cơ quan này kêu gọi người dân ở nhà, nêu rõ các khu vực Podlaskie, Mazowieckie và Lublin là nơi có nguy cơ cao nhất.

“Bộ Chỉ huy Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan đang theo dõi tình hình, và các lực lượng, đơn vị trực thuộc luôn trong tình trạng sẵn sàng cao nhất để ứng phó ngay lập tức”, thông báo bổ sung.

Ba Lan cũng đã đóng cửa 4 sân bay, bao gồm cả sân bay chính Chopin ở Warsaw, theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

FAA cho biết sân bay Rzeszow-Jasionka ở đông nam Ba Lan, một trung tâm vận chuyển hành khách và vũ khí sang Ukraine, nằm trong số các sân bay bị tạm thời đóng cửa.

Trước đó, không quân Ukraine cáo buộc rằng UAV Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan, một thành viên NATO, nhưng sau đó Kiev đã gỡ bỏ thông tin này khỏi ứng dụng Telegram.

Ba Lan đã duy trì cảnh giác cao độ với các vật thể bay xâm nhập không phận kể từ khi một tên lửa đi lạc của Ukraine rơi xuống một ngôi làng ở miền nam nước này vào năm 2022, khiến 2 người thiệt mạng.