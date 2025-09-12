Tổng thống Mỹ Donald Trump: Vụ UAV rơi xuống Ba Lan có thể là "sai lầm"

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Vào ngày 11/9, khi được các phóng viên hỏi về phản ứng của ông trước vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Ba Lan, Tổng thống Donald Trump trả lời: "Đó có thể là một sai lầm. Nhưng dù sao đi nữa, tôi không hài lòng với bất cứ điều gì liên quan đến toàn bộ tình hình đó”.

Ông Trump đồng thời bày tỏ sự thất vọng với tình hình hiện tại. “Hy vọng rằng vấn đề này sẽ chấm dứt”, ông Trump nói thêm.

Những bình luận trên của Tổng thống Trump là tuyên bố công khai đầu tiên của ông với các phóng viên về vấn đề này.

Trước đó, ông Trump đã đăng một bài viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Chuyện gì xảy ra với việc UAV vi phạm không phận Ba Lan vậy? Chúng ta bắt đầu thôi”, Tổng thống Trump viết hôm 10/9.

Vào đêm 9/9, rạng sáng 10/9, với sự hỗ trợ của máy bay từ các đồng minh NATO, Ba Lan bắn hạ các UAV khả nghi vi phạm không phận. Chính phủ Ba Lan cáo buộc 19 UAV vi phạm không phận của nước này cùng thời điểm Nga không kích quy mô lớn vào Ukraine.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này khẳng định không nhằm vào bất kỳ mục tiêu nào tại Ba Lan cho các cuộc tấn công tầm xa.

Moscow bày tỏ sẵn sàng “tham vấn” giới chức quốc phòng Ba Lan về vấn đề này và khẳng định tầm hoạt động của các UAV được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào miền Tây Ukraine không vượt quá 700km.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 11/9 cho biết Ba Lan sẽ cử đại diện quân sự đến Ukraine để tham vấn và huấn luyện về cách bắn hạ hiệu quả máy bay không người lái của Nga.

"Chúng tôi luôn cởi mở và sẵn sàng (cho các cuộc tham vấn và huấn luyện). (Thủ tướng Ba Lan) Donald (Tusk) cho biết ông sẽ cử quân đội của mình", ông Zelensky nói, đồng thời cho biết quân đội cả hai nước đang thực hiện "các bước kỹ thuật" cho hoạt động huấn luyện.

"Chúng tôi đề nghị hỗ trợ vì (hệ thống tên lửa) Patriot sẽ không giúp ích gì cho Ba Lan trong cuộc chiến chống lại (UAV) Shahed", ông Zelensky nói thêm.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nguồn cung tên lửa phòng không chỉ đủ dùng trong "một tháng".

Ông Zelensky nhấn mạnh Ba Lan sẽ cần áp dụng phương pháp "đa hệ thống" để đối phó với máy bay không người lái, đồng thời lưu ý đến vấn đề chi phí khi bắn hạ một máy bay không người lái trị giá hơn 100.000 USD bằng một tên lửa trị giá hàng triệu USD.

Hiện chưa có thông tin về thời điểm mà các khóa đào tạo và tham vấn có thể bắt đầu.

Tổng thống Trump tuần này đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ba Lan Karol Nawrocki. Trước cuộc điện đàm, một quan chức Ba Lan cho biết, 2 nhà lãnh đạo dường như sẽ thảo luận về việc triển khai thêm và nhanh hơn các khí tài.

Trong số những khí tài Ba Lan có thể yêu cầu cụ thể là một hệ thống Patriot của Mỹ để triển khai ở biên giới Ba Lan - Ukraine. Quan chức trên lưu ý, Mỹ đã tái triển khai khẩu đội Patriot từng đặt tại Rzeszów, và khẩu đội đang hoạt động ở đó là của Đức.

Ba Lan cũng đang chờ bàn giao máy bay F-35. 4 chiếc đầu tiên dự kiến được chuyển giao vào đầu năm sau, nhưng có thể được đẩy nhanh.