Cách NATO phối hợp ứng phó UAV bay vào không phận Ba Lan

Một tiêm kích F-35 (Ảnh minh họa: Quân đội Mỹ).

Các tiêm kích tàng hình F-35 của Hà Lan, vừa giúp bắn hạ các UAV bay vào không phận Ba Lan hôm 10/9, mới chỉ bắt đầu vài ngày trong một nhiệm vụ tuần tra mới dọc theo tuyến đầu NATO.

Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết các F-35 của nước này đã tham gia vào các hoạt động phòng không sau khi 19 UAV bay vào không phận Ba Lan, giữa lúc Nga tập kích Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các tiêm kích F-16 của Ba Lan, một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không của Italy, cùng một máy bay tiếp dầu đồng minh cũng tham gia ứng phó vụ xâm nhập bằng UAV, trong khi Đức kích hoạt hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

“Tôi hoan nghênh các phi công và tất cả những người đã đóng góp cho phản ứng nhanh chóng và điêu luyện này", ông Rutte nói.

Ba Lan cáo buộc các UAV nói trên là của Nga. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này không nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào ở Ba Lan cho các cuộc tấn công tầm xa.

"Nga không có ý định tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan", Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram hôm 10/9.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans tuyên bố, F-35 của nước này đã "đóng góp đáng kể vào việc bảo vệ an ninh tập thể. Đây chính xác là điều chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện", ông nói thêm.

Đây là lần đầu tiên Warsaw và NATO bắn hạ các mục tiêu nghi liên quan tới cuộc chiến Nga - Ukraine trong không phận Ba Lan sau hơn 3 năm xung đột bùng phát.

Hà Lan đã triển khai các tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 đến Ba Lan từ đầu tháng 9 cho một nhiệm vụ kéo dài 3 tháng cùng với Na Uy, duy trì tình trạng báo động cao để bảo vệ không phận NATO và bảo vệ các chuyến hàng vũ khí chuyển tới Ukraine.

Các tiêm kích do tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sản xuất này được trang bị cảm biến hiện đại, khả năng kết nối mạng và có thể tác chiến không đối không cũng như không đối đất.

Bộ Quốc phòng Hà Lan không cho biết F-35 đã bắn hạ bao nhiêu UAV và sử dụng loại vũ khí nào.

Ông Rutte nói phản ứng của NATO là “rất thành công,” đồng thời nhấn mạnh nó “cho thấy chúng ta có khả năng bảo vệ từng tấc lãnh thổ NATO, bao gồm cả không phận".

Mặt khác, một số chuyên gia cho rằng, NATO dường như đang phụ thuộc vào các vũ khí đắt đỏ như tiêm kích F-35 hay hệ thống Patriot để đánh chặn UAV giá rẻ. Một quả tên lửa đánh chặn Patriot có giá hàng triệu USD, còn tên lửa không đối không cũng rất đắt đỏ. Trong kỷ nguyên mà UAV bùng nổ, giới quan sát nhận định, NATO sẽ cần tăng tốc hơn nữa các nỗ lực nhằm đối phó với mối đe dọa mới nổi này.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, NATO cần một mạng lưới phòng không hỗn hợp, gồm các loại tên lửa rẻ hơn, pháo, hệ thống gây nhiễu và thậm chí cả giải pháp như lưới, để bổ trợ cho những hệ thống tinh vi hơn.

Một số nhà lãnh đạo châu Âu đã kêu gọi xây dựng hệ thống phòng không tập thể cho châu Âu, cho rằng đó sẽ là cách tiếp cận hiệu quả hơn về chi phí.