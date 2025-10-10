Azerbaijan thả nhà báo Nga sau cuộc gặp giữa hai Tổng thống Putin - Aliyev

Tổng thống Putin gặp người đồng cấp Aliyev tại Tajikistan ngày 9/10 (Ảnh: Sputnik).

Theo các nguồn tin, ông Igor Kartavykh, Giám đốc điều hành của hãng tin Sputnik Azerbaijan, đã bị bắt cùng với một số đồng nghiệp của mình vào tháng 6 trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Moscow và Baku.

Hai nguồn tin trong chính phủ Azerbaijan xác nhận việc ông Kartavykh được trả tự do. Một nguồn tin cho biết hiện chưa rõ liệu vị giám đốc truyền thông này có còn phải đối mặt với việc bị truy tố hay không.

Baku mở một cuộc điều tra đối với Sputnik Azerbaijan sau khi ra lệnh cho công ty nhà nước Nga sở hữu Sputnik Azerbaijan là Rossiya Segodnya đóng cửa các văn phòng tại nước này.

Kommersant đưa tin, một công dân Azerbaijan, không được nêu tên, đã được Nga thả tự do để đổi lấy ông Kartavykh.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov nói với Kommersant rằng quyết định trả tự do cho giám đốc Sputnik Azerbaijan được đưa ra vào đêm trước cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev hôm 9/10 tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan.