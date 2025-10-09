Tổng thống Putin nêu nguyên nhân vụ rơi máy bay chở khách Azerbaijan

Xác máy bay Azerbaijan Airlines rơi trên đường đến Nga hôm 25/12/2024 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ngày 9/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, máy bay mang số hiệu chuyến bay AZAL 8243 của hãng hàng không Azerbaijan Airlines đã bị hư hại “sau khi lực lượng phòng không Nga đáp trả vụ xâm nhập của 3 máy bay không người lái Ukraine”.

“Nguyên nhân thứ hai là do trục trặc kỹ thuật trong hệ thống phòng không Nga. Lực lượng phòng không Nga đã phóng 2 tên lửa, không bắn trúng máy bay trực tiếp nhưng phát nổ cách đó vài mét", ông Putin nói thêm.

Ông cho biết các đầu đạn có thể đã tự hủy ở khoảng cách khoảng 10m so với máy bay, và máy bay "nhiều khả năng bị trúng mảnh vỡ hơn là bởi các mảnh đạn con” của tên lửa đánh chặn Nga.

Ông Putin nhấn mạnh, cần phân tích thấu đáo tất cả các chi tiết và Nga cam kết sẽ hoàn thành mọi nghĩa vụ bồi thường mà các gia đình nạn nhân có thể được hưởng. Ông cũng cam kết sẽ tiến hành đánh giá pháp lý đối với hành vi của tất cả những người liên quan.

Tổng thống Azerbaijan đã cảm ơn ông Putin về thông tin cập nhật và bày tỏ tin tưởng rằng cuộc điều tra của Nga sẽ “một cách khách quan làm sáng tỏ” thảm kịch.

Máy bay Embraer 190 mang số hiệu chuyến bay J2-8243 của hãng Azerbaijan Airlines từ thủ đô Baku (Azerbaijan) đến Grozny (Cộng hòa Chechnya thuộc Nga), đã gặp nạn hôm 25/12/2024.

Phi hành đoàn chiếc Embraer 190 đã cố gắng đổi hướng chuyến bay, nhưng cuối cùng phải hạ cánh khẩn cấp và rơi gần thành phố Aktau, Kazakhstan. Vụ việc khiến 38 người thiệt mạng và 29 người bị thương.

Điện Kremlin cho biết, sau vụ việc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện cho người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev để chia buồn về thảm kịch.

Ông Putin cũng đưa ra lời xin lỗi vì sự cố "xảy ra trên không phận Nga". Ông nói thêm rằng vụ việc diễn ra khi đang có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại khu vực, và lực lượng phòng không Nga đang đẩy lùi các cuộc tấn công này.

Theo người đứng đầu cơ quan hàng không Nga Dmitry Yadrov, vào thời điểm máy bay chuẩn bị hạ cánh, Ukraine đang thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Grozny ở Cộng hòa Chechnya bằng máy bay không người lái, Nga buộc phải kích hoạt hệ thống phòng thủ để đối phó.

Thời điểm đó, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev xác nhận Nga đã xin lỗi về vụ tai nạn của máy bay Azerbaijan Airlines. Ông khẳng định vụ tai nạn là một sự cố, không phải hành động chủ đích. Mặc dù vậy, ông vẫn đưa ra 3 yêu cầu với Nga.

Thứ nhất, Nga phải xin lỗi Azerbaijan. Thứ hai, Nga phải thừa nhận trách nhiệm. Thứ ba, những người chịu trách nhiệm phải bị đưa ra trước công lý và phải bồi thường cho Azerbaijan cũng như những hành khách và thành viên phi hành đoàn