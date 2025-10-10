Điện Kremlin: "Tinh thần" hội nghị Trump - Putin vẫn còn nguyên vẹn

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Điện Kremlin).

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, "động lực" để đạt được một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột Ukraine được tạo ra tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska vẫn còn nguyên vẹn, đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, đối thoại với Kiev đang tạm dừng do chính quyền Ukraine từ chối tham gia đàm phán, ông Peskov nhấn mạnh.

Những bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hồi đầu tuần tuyên bố rằng, động lực từ cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump tại Alaska hồi tháng 8 đã "cạn kiệt" do Kiev và các nước Tây Âu ủng hộ Kiev, những người chủ trương "chiến tranh đến người Ukraine cuối cùng".

Phát biểu với nhà báo Nga Pavel Zarubin hôm 10/10, ông Peskov nhấn mạnh rằng "động lực" và "tinh thần" của hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, bang Alaska "vẫn còn nguyên vẹn" và bày tỏ hy vọng rằng ông Trump "duy trì ý chí chính trị cho một giải pháp hòa bình".

Ông Peskov cho biết, Điện Kremlin vẫn lạc quan "theo tinh thần của Anchorage" nhưng đã mô tả "những diễn biến không mấy khả quan" trong hành vi của Kiev. Ông liên hệ điều này với ảnh hưởng của những người ủng hộ Ukraine ở Tây Âu, những người có lập trường "khó giải thích, điên cuồng và hiếu chiến".

Ông tuyên bố rằng các cuộc đàm phán tại Istanbul với Kiev đã bị "tạm dừng" vì phía Ukraine chưa trả lời bất kỳ đề xuất nào của Nga.

Các phái đoàn Nga và Ukraine đã gặp nhau nhiều lần trong năm nay. Sau vòng đàm phán gần đây nhất tại Istanbul vào tháng 7, hai bên đã nhất trí thành lập các nhóm công tác để xây dựng một kế hoạch giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự và nhân đạo.

Hiện ông Peskov cho biết chưa có tiến triển nào vì Kiev chưa trả lời các đề xuất hoặc chưa trả lời dự thảo văn bản do Moscow đệ trình.

Ông Peskov nhắc lại rằng Moscow vẫn cởi mở với một giải pháp hòa bình nhưng tuyên bố rằng Kiev dường như không nhận ra rằng vị thế đàm phán của mình đang "xấu đi từng ngày".