Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
Thế giới
Dòng sự kiện : Mỹ, Israel không kích Iran Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine Trùm ma túy El Mencho bị tiêu diệt
Ảnh vệ tinh dinh thự của Lãnh tụ Iran nghi bị trúng hỏa lực

Ảnh vệ tinh dinh thự của Lãnh tụ Iran nghi bị trúng hỏa lực

(Dân trí) - Hình ảnh vệ tinh do New York Times công bố cho thấy dinh thự của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran dường như đã bị phá hủy sau một cuộc không kích của Israel.

Minh Phương
Minh Phương
Theo Guardian
Dòng sự kiện: Mỹ, Israel không kích Iran