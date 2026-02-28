Theo Guardian
Ảnh vệ tinh dinh thự của Lãnh tụ Iran nghi bị trúng hỏa lực
(Dân trí) - Hình ảnh vệ tinh do New York Times công bố cho thấy dinh thự của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran dường như đã bị phá hủy sau một cuộc không kích của Israel.
Đọc nhiều trong Thế giới
Mỹ - Israel không kích Iran
Trao đổi tử sĩ Nga - Ukraine: Số liệu "trung thực nhất" trên chiến trường
Đức: Châu Âu từ bỏ phương án tịch thu tài sản Nga để hỗ trợ Ukraine
Tuần duyên Cuba nổ súng vào tàu Mỹ xâm nhập vùng biển, 4 người chết
Iran phóng tên lửa, bắt đầu phản đòn - Israel báo động khẩn
Dòng sự kiện: Mỹ, Israel không kích Iran
Quốc tế lo ngại về xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran
12 phút trước
Khoảnh khắc căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain trúng tên lửa Iran
1 giờ trước
Phản ứng cứng rắn của Nga khi Mỹ, Israel tấn công Iran
1 giờ trước
Mỹ - Israel tấn công Iran, Tehran có thể phản đòn ra sao?
1 giờ trước
Iran tấn công trả đũa, căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain trúng đạn?
3 giờ trước