Anh tăng 45.000 ca Covid-19/ngày, chuyên gia hối thúc điều tra Delta Plus

Dân trí Cựu quan chức Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), chuyên gia Scott Gottlieb, kêu gọi nghiên cứu về biến chủng Delta Plus, sau khi Anh tăng mạnh số ca Covid-19 dù có tỷ lệ tiêm chủng cao.

Anh ghi nhận số ca Covid-19 tăng mạnh nhất trong 3 tháng qua (Ảnh minh họa: Reuters).

Bloomberg đưa tin, cựu ủy viên FDA Scott Gottlieb ngày 17/10 đã hối thúc mở cuộc "nghiên cứu khẩn cấp" về một đột biến của chủng Delta nguy hiểm - được biết tới với tên Delta Plus - sau khi Anh ghi nhận số ca bệnh bùng phát mạnh trong thời gian qua.

"Chúng ta cần nghiên cứu khẩn để xác định liệu Delta Plus có dễ lây hơn hay có thể né tránh miễn dịch một phần. Hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng rằng nó dễ lây nhiễm hơn một cách đáng kể, nhưng chúng ta nên tăng tốc xem xét về những đặc điểm này, cũng như các biến chủng khác. Chúng ta có công cụ", ông Gottlieb nói.

Lời kêu gọi của chuyên gia trên diễn ra trong bối cảnh, Anh ghi nhận 45.140 ca Covid-19 hôm 17/10. Đây mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 7 - thời điểm Thủ tướng Anh Boris Johnson bắt đầu gỡ bỏ hầu hết các lệnh hạn chế ngăn dịch vì nước này đã đạt được tỷ lệ tiêm chủng tốt hàng đầu thế giới.

Theo ông Gottlieb, tại Anh, biến chủng AY.4 (một trong các chủng Delta Plus) đã chiếm 8% số ca bệnh được giải trình tự Anh.

Hiện số ca tử vong theo tuần ở Anh vào khoảng 800 trong suốt 6 tuần qua, cao hơn một số nước Tây Âu lớn khác, theo Bloomberg. Tổng cộng, Anh đã ghi nhận 140.000 người chết liên quan tới Covid-19 từ đầu dịch tới nay.

Tính đến ngày 14/10, khoảng 73,5% dân số Vương quốc Anh đã tiêm chủng ít nhất một liều và 66,7% dân số tiêm đủ 2 liều.

Chủng Delta Plus bao gồm đột biến K417N, đã thu hút sự quan tâm từ giới chuyên gia vì nó cũng từng xuất hiện trên chủng Beta và nó bị cho là có thể làm tăng nguy cơ tái nhiễm virus SARS-CoV-2 ở người bệnh.

Hồi tháng 6, các nhà khoa học ở Anh nói rằng chưa có bằng chứng cho thấy đột biến trên đáng lo ngại hơn.

Trong khi đó, một nghiên cứu của Đức hồi đầu tháng phát hiện ra cả Delta và Delta Plus đều có khả năng lây nhiễm vào tế bào phổi người hiệu quả hơn chủng ban đầu. Tuy nhiên, Delta Plus được cho không gây ra mối đe dọa nhiều hơn một cách đáng kể so với Delta.

Tiến sĩ Gottlieb, người hiện đang nằm trong hội đồng quản trị của hãng dược Pfizer, từng là lãnh đạo của FDA từ năm 2017 tới 2019.

Đức Hoàng

Theo Bloomberg