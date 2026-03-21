Anh mở rộng cho phép Mỹ sử dụng căn cứ để không kích Iran

Một chiến đấu cơ Mỹ chuẩn bị hạ cánh xuống căn cứ không quân RAF Fairford của Anh (Ảnh: Reuters).

Các bộ trưởng của Anh hôm 20/3 đã nhất trí mở rộng phạm vi cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh, bao gồm cả “các hoạt động phòng thủ của Mỹ nhằm làm suy giảm các bệ phóng tên lửa và năng lực đang được sử dụng để tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz”.

Trước đó, Anh chỉ cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ của mình cho các hoạt động nhằm ngăn chặn Iran phóng tên lửa trực tiếp đe dọa đến sinh mạng hoặc lợi ích của Anh.

“(Các bộ trưởng) tái khẳng định rằng các nguyên tắc trong cách tiếp cận của Anh đối với cuộc xung đột vẫn không thay đổi: Anh tiếp tục cam kết bảo vệ người dân, lợi ích và các đồng minh của mình, hành động phù hợp với luật pháp quốc tế và không bị cuốn vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn”, một người phát ngôn chính phủ Anh cho biết.

Tuyên bố cũng kêu gọi “giảm leo thang khẩn cấp và nhanh chóng chấm dứt xung đột”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây là phản ứng “rất chậm”.

“Thật bất ngờ, bởi vì mối quan hệ giữa chúng ta rất tốt, nhưng chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Họ gần như là đồng minh đầu tiên của chúng ta trên toàn thế giới, đồng minh đầu tiên, vậy mà họ lại không muốn chúng ta sử dụng hòn đảo đó. Thành thật mà nói, tôi hơi bất ngờ với Vương quốc Anh. Họ đáng lẽ phải hành động nhanh hơn nhiều”, ông Trump nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cảnh báo động thái này của Anh đang “đặt sinh mạng người Anh vào nguy hiểm”, đồng thời khẳng định “Iran sẽ thực thi quyền tự vệ của mình”.

Trước đó trong tuần, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng Anh sẽ không bị cuốn vào cuộc chiến với Iran. Ban đầu, ông đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc sử dụng các căn cứ Anh cho các cuộc tấn công, cho rằng cần đảm bảo hành động quân sự là hợp pháp.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh đã thay đổi lập trường sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các đồng minh của Anh tại Trung Đông. Chính quyền của ông cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân RAF Fairford và căn cứ chung Mỹ - Anh Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích ông Starmer kể từ khi xung đột bắt đầu, cho rằng Anh chưa hỗ trợ đủ. Đầu tuần này, ông Trump nói có “một số quốc gia khiến tôi rất thất vọng” và nêu đích danh Anh.

Các cuộc thăm dò dư luận tại Anh cho thấy sự hoài nghi rộng rãi về cuộc chiến, với 59% người được khảo sát bởi YouGov cho biết họ phản đối các cuộc tấn công của Mỹ - Israel.