Tổng thống Trump: “Không có Mỹ, NATO chỉ là hổ giấy”

“Không có Mỹ, NATO chỉ là con hổ giấy!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 20/3.

Tổng thống Mỹ phàn nàn rằng các nước NATO không muốn tham gia cuộc chiến chống lại Iran, nhưng vẫn than phiền về giá dầu cao.

“Họ không muốn tham gia cuộc chiến ngăn chặn một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Giờ đây, cuộc chiến đó đã thắng về mặt quân sự, với rất ít nguy hiểm cho họ, họ lại phàn nàn về giá dầu cao mà họ buộc phải trả, nhưng lại không muốn giúp mở eo biển Hormuz - một động thái quân sự đơn giản mà chính là nguyên nhân duy nhất dẫn đến giá dầu cao”, ông Trump cho biết.

“Việc đó quá dễ dàng đối với họ, với rất ít rủi ro... và chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó!”, ông Trump viết thêm.

Tổng thống Trump đã kêu gọi các đồng minh, đối tác tham gia vào một liên minh điều tàu chiến đến hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Ông nói rằng “nhiều quốc gia” đang chuẩn bị hỗ trợ Mỹ trong việc mở lại tuyến đường thủy, nhưng không nêu tên cụ thể do lo ngại họ có thể trở thành mục tiêu của Iran.

Tuy nhiên, một số quốc gia châu Âu, bao gồm Đức, Italy, Anh và Bỉ, đã từ chối lời kêu gọi của Mỹ về việc triển khai lực lượng hải quân tại eo biển, nhấn mạnh họ không có ý định tham gia quân sự vào cuộc xung đột đang leo thang với Iran.

Tổng thống Trump bày tỏ sự thất vọng khi NATO và nhiều đồng minh từ chối hỗ trợ, nhấn mạnh Mỹ có thể đơn phương hành động tại eo biển Hormuz.

"Mỹ đã hỗ trợ NATO rất nhiều trong những năm qua. Tôi tưởng rằng khi nhận được lời đề nghị, họ sẽ nói sẵn sàng gửi vài tàu rà phá thủy lôi. Điều đó không tốn kém nhiều nhưng họ đã không làm vậy", ông Trump phát biểu hôm 17/3.

Ông Trump khẳng định Mỹ có thể tự mình xử lý tình hình. "Chúng tôi thực sự không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào", ông nói và cho rằng đây là "phép thử lớn" đối với NATO và cảnh báo liên minh này đang mắc "sai lầm rất nghiêm trọng".

Eo biển Hormuz đã trở thành tâm điểm lo ngại toàn cầu về năng lượng kể từ khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa phần lớn tuyến đường này nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày đi qua eo biển này. Sự gián đoạn đã đẩy giá dầu tăng cao.

Trước sức ép từ nhà lãnh đạo Mỹ, Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 18/3 cho biết, eo biển Hormuz cần phải được mở lại và các đồng minh đang phối hợp để xác định cách thức tốt nhất nhằm đạt được điều đó.

Ông Rutte nhấn mạnh cam kết tập thể của liên minh trong việc khôi phục việc đi lại an toàn qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Căng thẳng tại Trung Đông đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công chung nhằm vào Iran vào ngày 28/2, khiến khoảng 1.400 người thiệt mạng cho đến nay, trong đó có cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel, cũng như Jordan, Iraq và các quốc gia Vùng Vịnh, những nơi mà Iran cho là có sự hiện diện của quân đội Mỹ. Các cuộc tấn công này gây thương vong và thiệt hại cơ sở hạ tầng, đồng thời làm gián đoạn thị trường toàn cầu và hoạt động hàng không.