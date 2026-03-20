Mỹ điều trực thăng, máy bay chiến đấu kích hoạt cuộc chiến mở lại Hormuz

Mỹ kêu gọi lập liên minh để mở lại eo biển Hormuz (Ảnh: US Navy).

Báo Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức quân sự Mỹ ngày 19/3 cho biết, để mở lại eo biển Hormuz, Mỹ và các đồng minh đã triển khai các máy bay tấn công bay thấp trên các tuyến hàng hải để phá hủy tàu hải quân Iran và sử dụng trực thăng Apache bắn hạ các máy bay không người lái của Iran.

Chiến dịch tăng cường này là một phần của kế hoạch nhiều giai đoạn của Lầu Năm Góc nhằm giảm mối đe dọa từ các tàu vũ trang, thủy lôi và tên lửa hành trình của Iran, những yếu tố đã khiến giao thông tàu thuyền qua tuyến đường thủy này bị đình trệ từ đầu tháng 3. Nếu rủi ro được giảm bớt, Mỹ có thể đưa tàu chiến đi qua eo biển và cuối cùng hộ tống tàu thuyền ra vào vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ mất vài tuần để Mỹ “vô hiệu hóa” mạng lưới các khí tài của Iran vốn dùng để kiểm soát tuyến đường chiến lược này.

Việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa đã đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng, có lúc chạm 119 USD trước khi đóng cửa ở mức 108,65 USD vào hôm 19/3.

Tướng Không quân Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tiết lộ chiến dịch này trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm qua. Ông cho biết các máy bay A-10 được trang bị vũ khí hạng nặng, còn gọi là Warthog, cùng với trực thăng tấn công Apache, đang thực hiện các nhiệm vụ trên eo biển hoặc ngoài khơi phía nam Iran.

“Máy bay A-10 Warthog đang hoạt động ở sườn phía nam, nhắm vào các tàu tấn công tốc độ cao trong eo biển Hormuz”.

Ông nói, một số đồng minh, không nêu tên, đang sử dụng Apache để xử lý các máy bay không người lái tấn công - một trong những vũ khí hiệu quả nhất mà Iran đã sử dụng để tập kích các quốc gia Ả rập láng giềng và cơ sở hạ tầng năng lượng của họ ở vịnh Ba Tư.

Theo một quan chức Mỹ, trong vài ngày qua, cả A-10 và Apache đã phá hủy các tàu tấn công nhanh của Iran. Các máy bay chiến đấu phản lực đã có mặt trong khu vực cũng có thể phá hủy các tàu nhỏ này và các mối đe dọa tên lửa, nhưng việc bổ sung thêm máy bay đã làm gia tăng cường độ chiến dịch.

Trực thăng Apache của quân đội Mỹ, được trang bị tên lửa Hellfire, từ lâu đã có nhiệm vụ tấn công các tàu rải thủy lôi của Iran từ các căn cứ ở vùng Vịnh.

Máy bay A-10 ban đầu được phát triển để hỗ trợ hỏa lực tầm gần cho lực lượng bộ binh Mỹ, nhưng hiện đã được điều chỉnh để tấn công tàu trên biển, theo tướng Caine.

Mỹ cũng đang ném bom các căn cứ và các trận địa tên lửa hành trình kiên cố do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vận hành, lực lượng bán quân sự chịu trách nhiệm bảo vệ eo biển cùng với Hải quân Iran. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, các cuộc tấn công đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 120 tàu hải quân Iran.

Dù vậy, Iran được cho là vẫn còn một kho dự trữ lớn gồm thủy lôi, tên lửa hành trình gắn trên xe tải, cùng hàng trăm tàu chưa bị phá hủy được giấu trong các cơ sở bí mật với hệ thống đường hầm sâu dọc bờ biển và trên các đảo.

“Tôi nghĩ sẽ mất vài tuần để đạt đến mức có thể tiến hành các hoạt động an toàn trong eo biển. Ngay cả khi đó, nhiều khí tài của Iran vẫn sẽ tồn tại”, chuyên gia Farzin Nadimi nhận định.

“Giảm thiểu mối đe dọa đến mức tàu thuyền có thể hoạt động trở lại là khả thi nhưng cần thời gian và có lẽ sẽ không bao giờ đạt 100%. Chúng ta có thể đạt đến giai đoạn tàu có thể đi qua, nhưng vẫn có khả năng bị trúng đòn bất ngờ”, một chuyên gia khác nhận định.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Iran đã tấn công hàng chục tàu trong eo biển Hormuz, thường bằng các xuồng không người lái mang chất nổ hoặc máy bay không người lái. Một số tàu khác bị trúng đạn trong eo biển cũng như tại vịnh Oman và vịnh Ba Tư.

Việc giành lại quyền kiểm soát eo biển càng trở nên cấp bách khi Iran bắt đầu lên kế hoạch cho phép một số tàu được đi qua, trong bối cảnh quốc hội nước này xem xét luật áp phí. Điều này làm dấy lên khả năng Iran tận dụng vị thế của mình để đạt thỏa thuận với các quốc gia cần dầu khí và hàng hóa từ vùng Vịnh.