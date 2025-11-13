Nga trao trả 9.000 thi thể binh sĩ tử trận cho Ukraine

Xe đông lạnh chở thi thể binh lính Ukraine được tập kết tại biên giới Nga để chờ trao trả (Ảnh: Sputnik).

"Theo quy định, tổn thất trên chiến trường không được thảo luận công khai. Tôi chỉ xin nói rằng, trong khuôn khổ trao đổi thi thể binh sĩ năm nay, phía Nga đã trao trả hơn 9.000 thi thể binh sĩ Ukraine. Đổi lại, chúng tôi đã nhận lại thi thể của 143 binh sĩ của chúng tôi", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Corriere della Sera của Italy.

Hãng tin Tass (Nga) ngày 13/11 đã đăng lại câu trả lời của Ngoại trưởng Lavrov trong cuộc phỏng vấn.

"Việc đưa ra kết luận như thế nào tùy thuộc vào các bạn", ông Lavrov nói thêm.

Sau hai vòng đàm phán được tổ chức tại Istanbul vào ngày 16/5 và ngày 2/6, Nga và Ukraine đã nhất trí về việc trao đổi tù binh theo hình thức "1.000 đổi 1.000", cùng với việc trao đổi những người bị thương và bị bệnh nặng, và những binh sĩ dưới 25 tuổi.

Vào tháng 6, Nga đã hồi hương 4 nhóm quân nhân từ Ukraine và bàn giao số lượng quân nhân Ukraine tương đương cho Kiev. Ngoài ra, phía Nga đã chuyển giao 6.060 thi thể quân nhân Ukraine cho Kiev và nhận lại 78 thi thể quân nhân Nga.

Vào tháng 7, Nga đã chuyển giao thêm 1.000 hài cốt quân nhân Ukraine và nhận lại 19 thi thể quân nhân Nga.

Vòng đàm phán thứ 3 tại Istanbul vào ngày 23/7 đã đạt được một thỏa thuận trao đổi không chỉ quân nhân mà cả dân thường.

Nga đề xuất thành lập 3 nhóm công tác để giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự và nhân đạo. Ngoài ra, Moscow còn đề xuất với Kiev về việc chuyển giao thêm 3.000 thi thể quân nhân Ukraine, đồng thời đề xuất nối lại các lệnh ngừng bắn nhân đạo ngắn hạn dọc tiền tuyến để thu thập những người bị thương và thi thể những binh sĩ đã thiệt mạng. Một cuộc trao đổi thi thể khác đã diễn ra vào ngày 19/8, khi Nga chuyển giao 1.000 thi thể và nhận lại 19 thi thể.

Lần trao đổi gần đây nhất theo thỏa thuận Istanbul được thực hiện vào ngày 23/10. Theo Trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky, Nga đã trao trả 1.000 thi thể quân nhân Ukraine và nhận lại hài cốt của 31 quân nhân Nga.

Nga nhấn mạnh việc giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng con đường ngoại giao vẫn là ưu tiên hàng đầu của Moscow, và 2 bên đã đạt được một số tiến triển nhất định trong 3 vòng đàm phán trực tiếp trong năm nay.

Trong các cuộc họp, phái đoàn Ukraine khẳng định sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức và nêu rõ các yêu cầu then chốt: chấm dứt mọi hành động thù địch, thực thi hoàn toàn chế độ ngừng bắn trên toàn tuyến mặt trận, và ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Tuy nhiên, Moscow đã phản đối thỏa thuận ngừng bắn, nhấn mạnh đến việc cần thiết phải có một giải pháp bền vững hơn.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa ngày 12/11 tuyên bố Kiev đã chính thức đình chỉ đàm phán với Nga vì các cuộc hòa đàm không đạt được tiến triển đáng kể.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine cho biết kể từ mùa hè, trọng tâm chính của Kiev đã chuyển sang việc thúc đẩy các đối tác quốc tế của Ukraine hành động nhiều hơn nhằm khuyến khích Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.