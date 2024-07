86 giây cảnh sát tìm cách ngăn chặn vụ ám sát ông Trump

Nhân viên Mật vụ phản ứng sau khi tiếng súng vang lên tại khu vực vận động tranh cử của ông Trump hôm 13/7 (Ảnh: WP).

Washington Post ngày 15/7 đăng tải một đoạn video do người dân ở Pennsylvania quay lại cho thấy cảnh một số người có mặt tại sự kiện vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở thành phố Butler hôm 13/7 đã cố báo cho cảnh sát về việc xuất hiện một đối tượng khả nghi bò trên mái nhà gần đó.

Video đăng tải trên mạng xã hội từ cuối ngày 14/7 cho thấy một số nhân chứng hét lên và chỉ cho cảnh sát về phía mái nhà của một cơ sở kinh doanh gần đó.

"Cảnh sát! Cảnh sát", một người đàn ông hô lớn.

Một phụ nữ khác cũng hô lên: "Có người trên mái nhà".

Đoạn video cũng cho thấy một sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục màu đen nhìn lên nóc nhà theo hướng chỉ tay của các nhân chứng.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy lực lượng an ninh địa phương đã biết sự hiện diện của nghi phạm Thomas Matthew Crooks trước khi hắn nổ súng, tìm cách mưu sát ông Trump.

Crooks bắt đầu nổ súng khoảng 2 phút 2 giây sau thời điểm video bắt đầu được ghi lại. Tuy nhiên, những phát súng đầu tiên vang lên chỉ 86 giây sau khi sĩ quan cảnh sát đầu tiên nhận được tin báo.

Đoạn video củng cố thêm lời khai của một số nhân chứng trước đó rằng họ đã nhìn thấy đối tượng khả nghi trên mái nhà cách nơi ông Trump phát biểu khoảng 120m và họ đã báo cảnh sát.

Ben Maser, người đang theo dõi sự kiện từ bên ngoài vành đai an ninh, cho biết anh đã báo cáo với cảnh sát 2 lần trong khoảng thời gian 2 phút rằng anh đã nhìn thấy một người đàn ông trông đáng ngờ trên nóc ngôi nhà.

Lần thứ nhất, viên cảnh sát có nhìn theo hướng anh chỉ tay. Lần thứ 2, khi đối tượng khả nghi nằm xuống, Maser đã khuyên viên cảnh sát nên đến tận nơi để kiểm tra. Không lâu sau đó, anh nghe thấy tiếng súng nổ và tất cả nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Các lính bắn tỉa của Mỹ trên nóc nhà, bắn hạ nghi phạm ám sát hụt ông Trump (Ảnh: WSJ).

Cảnh sát trưởng Butler Michael Slupe cho biết, cảnh sát địa phương đã nhận được tin báo của người dân về đối tượng khả nghi trên nóc nhà gần nơi ông Trump vận động tranh cử. Các sĩ quan cảnh sát đã tìm cách tiếp cận đối tượng. Tuy vậy, khi một sĩ quan leo bờ tường để tiếp cận đối tượng nhưng không thành do hắn đã chĩa súng vào cảnh sát.

Đối tượng đã bắn tổng cộng 8 phát đạn vào khu vực ông Trump đang vận động tranh cử. Vụ việc khiến cựu Tổng thống Mỹ bị thương ở tai phải, trong khi 1 người trên khán đài thiệt mạng, 2 người bị thương. Tay súng sau đó bị lính bắn tỉa tiêu diệt.

Mái nhà nơi nghi phạm bị phát hiện và sau đó nổ súng là cơ sở của Agr International, một đơn vị sản xuất thiết bị công nghiệp.

Đây là khu vực không nằm trong diện kiểm soát an ninh của Cơ quan Mật vụ Mỹ, mà do lực lượng an ninh địa phương phụ trách. Trong khi các nhân viên Mật vụ theo dõi sự kiện bên trong khu vực an ninh, thì các sĩ quan cảnh sát địa phương được giao nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài.