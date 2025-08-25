Nga đáp trả cáo buộc "phóng tên lửa tấn công nhà máy Mỹ ở Ukraine"

Đám cháy bốc lên sau cuộc tấn công vào nhà máy Flex ở thành phố Mukachevo, tỉnh Zakarpattia, Ukraine (Ảnh: Andrii Sybiha/X).

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 24/8, khi được hỏi về cáo buộc Nga tấn công nhà máy Flex của Mỹ ở Mukachevo, tỉnh Zakarpattia, Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố ông "chưa bao giờ nghe nói về việc này" và khẳng định Nga "không nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự".

"Nga chưa bao giờ cố ý nhắm mục tiêu vào bất kỳ địa điểm nào không liên quan đến năng lực quân sự của Ukraine", ông Lavrov nói.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, việc nước ngoài góp vốn vào một cơ sở không đồng nghĩa với việc cơ sở này không bị tấn công nếu chúng được sử dụng để sản xuất vũ khí.

"Tôi hiểu rằng một số người thực sự ngây thơ, và khi họ nhìn thấy một máy pha cà phê qua cửa sổ, họ tin rằng đây là nơi sản xuất những chiếc máy pha cà phê. Nhưng tình báo của chúng tôi có thông tin rất chính xác...”, ông Lavrov nói.

“Liệu các vị có nghĩ rằng nếu một doanh nghiệp có vốn của Mỹ, và doanh nghiệp đó được sử dụng để sản xuất vũ khí sát hại người Nga, và nếu các vị nghĩ rằng - dù là vốn của Mỹ, của Hungary, hay của bất kỳ nước này - thì điều đó sẽ miễn trừ cho những cơ sở sản xuất vũ khí để sát hại chúng tôi? Tôi không nghĩ vậy. Tôi không cho rằng điều đó là công bằng”, ông Lavrov nói thêm.

Trước đó, Ukraine cáo buộc Nga tấn công nhà máy thuộc sở hữu của công ty Flex của Mỹ ở miền Tây Ukraine vào đêm 21/8, chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska để thảo luận về việc chấm dứt xung đột.

Flex là một công ty đa quốc gia niêm yết công khai của Mỹ và là một trong những nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới.

Công ty đã hoạt động tại Ukraine từ năm 2000 và vào năm 2012, đã khai trương nhà máy Mukachevo rộng 55.000m2 ở tỉnh Zakarpattia. Nhà máy này có hơn 2.600 nhân viên và chiếm 1% hoạt động kinh doanh của Flex.

"Đây là một cơ sở dân sự thông thường với vốn đầu tư của Mỹ. Họ sản xuất các mặt hàng gia dụng hàng ngày, chẳng hạn máy pha cà phê", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu sau vụ tấn công.

Thiệt hại sau cuộc tấn công vào nhà máy Flex ở thành phố Mukachevo, tỉnh Zakarpattia, Ukraine (Ảnh: Kyiv Independent).

Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga cố tình tấn công nhà máy của Mỹ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

"Nga biết chính xác nơi họ phóng tên lửa. Chúng tôi tin rằng đây là một cuộc tấn công có chủ đích, cụ thể là vào bất động sản do Mỹ sở hữu tại Ukraine, vào các khoản đầu tư của Mỹ. Một cuộc tấn công rất rõ ràng", ông Zelensky nói thêm.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng cho biết cơ sở này "không liên quan đến quốc phòng hay quân sự". Một nhân viên tại Flex nói với báo Kyiv Independent rằng nhà máy này không sản xuất bất kỳ thiết bị quân sự nào.

Ông Sybiha cho biết một tên lửa đã bắn trúng nhà máy Flex, trong khi ông Zelensky nói rằng địa điểm này đã bị nhắm mục tiêu bằng "một số" tên lửa hành trình.

Ông Andy Hunder, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Ukraine, cho biết vụ tấn công này "gửi đi thông điệp rằng các doanh nghiệp Mỹ cũng trở thành mục tiêu" bị tấn công.

Hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cơ sở vật chất của nhà máy bị hư hại đáng kể. Ông Hunder xác nhận nhà máy đã bị hư hại nghiêm trọng.

Flex đã chuyển sang phương án dự phòng để duy trì hoạt động và đang đánh giá thiệt hại cho nhà máy.

Trong khi đó, theo các nguồn tin của Nga, nhà máy Flex ở Mukachevo, trên danh nghĩa sản xuất đồ gia dụng, thực chất được sử dụng để sản xuất các linh kiện quân sự, bao gồm cả thiết bị cho máy bay không người lái (UAV).

Các nguồn tin cho biết vụ tấn công vào nhà máy này được cho là một phần của loạt vụ tấn công vào các cơ sở công nghiệp - quân sự của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga từng xác nhận việc phá hủy các kho tên lửa và xưởng sản xuất UAV của Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 cho biết ông đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông "không hài lòng" với cuộc tấn công gần đây của Nga vào nhà máy điện tử của Mỹ ở miền tây Ukraine.

"Tôi đã nói với ông ấy rằng tôi không hài lòng về điều đó. Và tôi không hài lòng về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc chiến đó”, ông Trump nói trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục khi được hỏi liệu ông đã nói chuyện với ông Putin về vụ tấn công vào nhà máy của Mỹ ở Ukraine hay chưa.