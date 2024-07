Hé lộ chi tiết mới vụ ám sát hụt ông Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị thương ở tai sau khi bị ám sát hụt trong lúc vận động tranh cử hôm 13/7 (Ảnh: Washington Post).

New York Times dẫn nguồn thạo tin điều tra ngày 29/7 cho biết, tin nhắn giữa các đơn vị an ninh địa phương cho thấy lực lượng an ninh đã phát hiện ra nghi phạm ám sát cựu Tổng thống Donald Trump sớm hơn so với lời khai ban đầu.

Cụ thể, một nhân viên an ninh thuộc bộ phận chống bắn tỉa của địa phương phát hiện nghi phạm Thomas Matthews Crooks lảng vảng ở khu vực diễn ra sự kiện vận động tranh cử của ông Trump khoảng hơn 90 phút trước vụ nổ súng.

Khoảng 16h26 ngày 13/7, nhân viên an ninh này thông báo cho đồng nghiệp về hành động khả nghi của Crooks. Ban đầu, nghi phạm ngồi ở khu vực gần nhà kho, sau đó rời đi cùng với một khẩu súng trường.

Một trong các nhân viên an ninh đã chụp ảnh Crooks và chia sẻ trong nhóm trò chuyện của đội an ninh. Đến khoảng 17h38, một nhân viên an ninh địa phương nhắn trong nhóm trò chuyện rằng họ nên thông báo sự việc cho Cơ quan Mật vụ.

Khoảng 18h, một nhân viên an ninh phán đoán Crooks đang di chuyển ra phía sau của nhà kho. Tuy nhiên, thực tế Crooks đã trèo lên mái của dãy nhà kho gần sân khấu nơi ông Trump phát biểu nhất.

Đến 18h11, Crooks bắt đầu xả súng, khiến ông Trump bị thương bên tai phải, trong khi một khán giả thiệt mạng và một số người bị thương. Vài giây sau, Crooks bị lính bắn tỉa bắn hạ.

Các tin nhắn văn bản mới được tiết lộ cho thấy, nghi phạm xả súng luôn đi trước một bước so với lực lượng an ninh.

Theo New York Times, Crooks đã rà soát địa điểm vận động tranh cử của ông Trump một ngày trước Cơ quan Mật vụ.

Sau vụ việc này, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle từ chức khi thừa nhận thất bại trong việc ngăn chặn vụ ám sát nhằm vào ông Trump.

Đến nay, phần lớn chỉ trích nhắm vào Cơ quan Mật vụ vì cho rằng cơ quan này không đảm bảo an toàn tại khu vực sự kiện, bởi tay súng chỉ đứng cách nơi ông Trump phát biểu khoảng 120-140m.