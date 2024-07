Cảnh sát Mỹ tiết lộ lý do để lọt tay súng tấn công ông Trump

Nghi phạm bị hạ gục sau khi thực hiện vụ tấn công nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump hôm 13/7 (Ảnh: TMZ).

Trong phiên điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ hôm 23/7, ông Christopher Paris, người đứng đầu cảnh sát bang Pennsylvania, cho biết hai sĩ quan của Đơn vị Dịch vụ Khẩn cấp hạt Butler được giao nhiệm vụ canh gác ở cửa sổ tầng hai của tòa nhà bên trong khu phức hợp công ty AGR International, cạnh nơi nghi phạm Thomas Matthew Crooks nổ súng vào cựu Tổng thống Donald Trump khi ông đang diễn thuyết tại sự kiện vận động tranh cử hôm 13/7.

Hai sĩ quan đã phát hiện Crooks có hành động khả nghi dưới mặt đất nên đã rời vị trí canh gác. Ông Paris nói rằng nhiệm vụ của họ là phối hợp cùng các nhân viên an ninh khác tìm kiếm nghi phạm.

Paris nói rằng ông không biết liệu các sĩ quan cảnh sát có thể nhìn thấy Crooks trèo lên mái tòa nhà liền kề để ngắm bắn ông Trump hay không, nếu họ vẫn đứng canh gác ở vị trí cửa sổ ban đầu.

Đoạn video do một nghị sĩ vừa đến thăm hiện trường vụ nổ súng cho thấy, cửa sổ tầng hai của tòa nhà nơi các sĩ quan canh gác lúc đầu có thể nhìn rõ mái nhà nơi Crooks nổ súng.

Nghi phạm trèo lên mái nhà trước vụ ám sát hụt ông Trump

Cựu Tổng thống Donald Trump bị Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, bắn khi ông đang phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania hôm 13/7. Nghi phạm đã trèo lên nóc một nhà máy và có tầm nhìn rõ ràng về phía ông Trump khi ông đang diễn thuyết cách đó chưa đầy 120m.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa đã thoát nguy hiểm trong gang tấc khi tay súng bắn nhiều phát về phía ông đang đứng.

Các nhân viên Mật vụ chỉ phản ứng sau khi một viên đạn sượt qua tai ông Trump. Một khán giả đã thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng trong vụ nổ súng. Tay súng cũng bị Mật vụ Mỹ bắn hạ ngay tại chỗ.

Trong một bức thư gửi Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas hôm 22/7, Thượng nghị sĩ Josh Hawley cho biết, một người tố giác đã tiết lộ rằng, ít nhất một nhân viên an ninh đã được bố trí trên mái nhà, nơi nghi phạm ngắm bắn vào ông Trump, trong suốt thời gian diễn ra cuộc vận động tranh cử. Tuy nhiên, người này đã rời bỏ vị trí của mình do thời tiết nắng nóng.

Theo nghị sĩ Hawley, người tố giác còn cáo buộc rằng, lo ngại về thời tiết nắng nóng đã khiến lực lượng an ninh bỏ bê việc tuần tra tòa nhà, thay vào đó họ chỉ bố trí nhân viên an ninh bên trong tòa nhà.

Trả lời câu hỏi về việc một số nhân chứng đã nhìn thấy hành động khả nghi của tay súng và báo tin cho lực lượng an ninh trước khi nghi phạm nổ súng vào ông Trump, Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle nói rằng đó là "khoảng thời gian rất ngắn" để có thể kịp ứng phó.

Theo bà Cheatle, tòa nhà nơi nghi phạm ngắm bắn có mái dốc và vì lý do "an toàn" nên Mật vụ Mỹ không đưa ai lên khu vực đó. Bà Cheatle xác nhận, Mật vụ Mỹ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ vành đai bên trong, khu vực tiếp cận ông Trump, còn tòa nhà nghi phạm dùng làm nơi ngắm bắn ông Trump thuộc trách nhiệm bảo vệ của cảnh sát địa phương.

Trong phiên điều trần hôm 22/7, bà Cheatle thừa nhận Mật vụ Mỹ đã thất bại nghiêm trọng khi bảo vệ ông Trump tại Pennsylvania. Ngày 23/7, bà Cheatle tuyên bố từ chức trước sức ép ngày càng tăng nhằm vào cơ quan Mật vụ.