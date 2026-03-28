2 cơ sở hạt nhân Iran bị tấn công

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran (Ảnh: Nation).

Truyền thông Iran đưa tin ngày 27/3, Israel đã không kích một số địa điểm hạt nhân của Iran, bao gồm một nhà máy uranium và một lò phản ứng nước nặng ở miền Trung Iran. Xa hơn về phía tây, quân đội Israel đã đánh trúng 2 nhà máy thép ở thành phố Esfahan.

Ít nhất một người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương do một cuộc không kích của Israel vào một trong những nhà máy đó.

Những cuộc tấn công này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ hoãn tấn công vào các địa điểm năng lượng ở Iran trong vòng 10 ngày và đề nghị Tehran mở lại eo biển Hormuz.

“Israel tuyên bố họ đã hành động phối hợp với Mỹ, nhưng cuộc tấn công của Israel đi ngược lại với tuyên bố của ông Trump về việc gia hạn cho giải pháp ngoại giao. Iran sẽ bắt Israel phải trả giá đắt”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Cùng ngày, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc Rafael Grossi kêu gọi các bên kiềm chế quân sự để tránh bất kỳ rủi ro nào về sự cố hạt nhân sau các cuộc không kích của Israel vào hôm 27/3.

Tuyên bố cũng cho biết, hiện không có hư hại nào đối với lò phản ứng đang hoạt động cũng như không có báo cáo nào về việc rò rỉ phóng xạ, và tình trạng của nhà máy điện hạt nhân Iran vẫn bình thường.