Israel tuyên bố tiếp tục tấn công Iran sau khi Mỹ hủy “tối hậu thư”

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 23/3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng có cơ hội biến những thành quả quân sự lớn mà Israel đạt được thành một thỏa thuận nhằm “bảo vệ các lợi ích sống còn của chúng ta”.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tại Iran và Li Băng.

“Chúng ta đang giáng đòn vào chương trình tên lửa và chương trình hạt nhân Iran, và tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho Hezbollah”, ông nói.

Ông Netanyahu cho biết ông đã trao đổi với ông Trump trước đó trong ngày và tin rằng Israel có thể “tận dụng những thành tựu quan trọng đã đạt được cùng với quân đội Mỹ để đạt các mục tiêu thông qua một thỏa thuận, một thỏa thuận sẽ bảo vệ các lợi ích sống còn của chúng ta”.

Ông cũng tuyên bố Israel gần đây đã loại bỏ thêm 2 nhà khoa học hạt nhân và ám chỉ sẽ còn các chiến dịch tiếp theo.

“Chỉ vài ngày trước, chúng ta đã loại bỏ thêm 2 nhà khoa học hạt nhân Iran và sẽ còn nhiều hành động khác. Chúng ta sẽ bảo vệ các lợi ích sống còn của mình trong mọi hoàn cảnh”, ông nhấn mạnh.

Cùng ngày, quân đội Israel thông báo họ đã tấn công một trong những trụ sở chính của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cùng với một số tòa nhà quân sự khác tại thủ đô Tehran.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các trụ sở của tổ chức an ninh Iran và “các cơ sở sản xuất vũ khí chủ chốt” nằm trong số các mục tiêu bị tấn công, cũng như “các cơ sở sản xuất bổ sung và các cơ sở nghiên cứu liên quan đến điện tử, tên lửa đạn đạo và đầu đạn”.

Lực lượng Phòng vệ Israel nói thêm rằng “các biện pháp đã được thực hiện để giảm thiểu thiệt hại đối với dân thường, bao gồm việc sử dụng vũ khí chính xác, giám sát trên không và các nguồn tình báo bổ sung”.

Trước đó, hãng tin Fars của Iran cho biết nhiều địa điểm trên khắp Tehran đã bị nhắm mục tiêu trong các cuộc không kích của Israel.

Cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết cả Mỹ và Israel sẽ “gia tăng đáng kể” các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tuần này. Tổng thống Trump cũng đưa ra “tối hậu thư” yêu cầu Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, nếu không Mỹ sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện lớn của nước này.

Tuy nhiên, hôm 23/3, chủ nhân Nhà Trắng bất ngờ tuyên bố tạm dừng kế hoạch tấn công các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày sau các cuộc đàm phán hiệu quả.

“Tôi rất vui mừng thông báo, trong 2 ngày qua, Mỹ và Iran đã có những cuộc đàm phán rất tốt đẹp và hiệu quả về việc giải quyết hoàn toàn và triệt để tình trạng thù địch giữa 2 bên ở Trung Đông. Tôi đã chỉ thị Bộ Chiến tranh hoãn tất cả các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc gặp và thảo luận đang diễn ra”, ông Trump thông báo trên mạng xã hội.

Ông Trump cho biết thêm, Mỹ đang đàm phán với một "nhân vật cấp cao" của Iran nhưng không phải Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, để cố gắng chấm dứt xung đột.

Liên quan đến eo biển Hormuz, ông Trump cho rằng tuyến đường này sẽ sớm mở trở lại nếu đàm phán thành công. Ông cũng để ngỏ khả năng Mỹ và Iran có thể “cùng kiểm soát” eo biển Hormuz.