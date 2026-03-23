Mỹ không loại trừ khả năng tấn công nhà máy điện hạt nhân Iran

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran (Ảnh: Planet).

Trả lời câu hỏi của hãng tin CBS hôm 22/3 liên quan đến phạm vi tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz không loại trừ khả năng Washington sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào một nhà máy điện hạt nhân của Iran.

Khi được yêu cầu làm rõ lời đe dọa của Tổng thống Trump và liệu nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran - cơ sở hạt nhân lớn nhất khu vực - có thể là mục tiêu hay không, ông Waltz nói: “Tôi sẽ không bao giờ loại trừ bất kỳ phương án nào”.

Ông Waltz đồng thời cho biết Iran có những nhà máy điện “lớn hơn” chạy bằng khí và nhiệt điện trên khắp cả nước, bao gồm một cơ sở gần Tehran.

“Vì vậy, trong chừng mực chúng tôi đang làm suy yếu năng lực quân sự và nền tảng công nghiệp quốc phòng của họ, mọi lựa chọn đều để ngỏ, và Tổng thống đã nói rất rõ điều đó”, ông nói thêm.

Nhà máy Bushehr, nằm dọc theo vịnh Ba Tư, cách Tehran khoảng 1.200km về phía nam, được xây dựng với sự hỗ trợ của Nga và đi vào hoạt động năm 2011. Nhà máy có công suất khoảng 1.000 megawatt.

Tuần trước, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IEA) cho biết một vật thể đã đánh trúng khu vực cách địa điểm này khoảng 350m. IEA cảnh báo các cuộc tấn công gần các cơ sở hạt nhân vi phạm những nguyên tắc an toàn then chốt. Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cũng đã lên án vụ tấn công.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Đáp lại, Iran dọa sẽ tấn công các cơ sở nước và năng lượng tại Israel và các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm cả các nhà máy điện. Quân đội Iran cho biết, họ sẽ đóng hoàn toàn eo biển Hormuz đối với tất cả các tàu thuyền, không chỉ các tàu của “đối thủ”, nếu các cơ sở năng lượng của nước này bị tấn công.

Cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tuần qua giữa Mỹ - Israel và Iran đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các bên tiếp tục “ăn miếng, trả miếng”. Căng thẳng leo thang khiến nguồn cung năng lượng gián đoạn, giá nhiên liệu tăng mạnh, kéo theo nguy cơ lạm phát ở nhiều quốc gia.

Giám đốc điều hành của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cảnh báo tình hình tại Trung Đông là “rất nghiêm trọng” và tồi tệ hơn cả 2 cuộc khủng hoảng năng lượng trong thập niên 1970 cộng lại.

Ông Birol cho biết giải pháp lớn nhất cho cuộc khủng hoảng hiện nay là mở lại eo biển Hormuz, nơi Iran trên thực tế đã phong tỏa sau các cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào nước này.