Iran cáo buộc Mỹ tấn công nhà máy điện hạt nhân

Lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Bushehr, Iran (Ảnh: Getty).

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) cho biết một vật thể bay đã rơi xuống khu vực nhà máy điện hạt nhân Bushehr vào tối 24/3 theo giờ địa phương. AEOI cáo buộc đây là một “cuộc tấn công mới” của Mỹ và Israel.

Theo tuyên bố của AEOI, các thông tin ban đầu cho thấy cuộc tấn công không gây ra thiệt hại về tài chính, kỹ thuật hay nhân lực và không có khu vực nào của nhà máy điện hạt nhân bị ảnh hưởng.

AEOI cho biết vụ việc xảy ra sau một sự cố hồi đầu tháng, khi một vật thể bay khác rơi xuống khu vực nhà máy.

AEOI chỉ trích cuộc tấn công vào “các cơ sở hạt nhân hòa bình” vi phạm các quy định và cam kết quốc tế bảo vệ các địa điểm này khỏi hành động quân sự, cảnh báo rằng những sự cố như vậy có thể gây ra “hậu quả nguy hiểm và không thể đảo ngược” đối với an ninh và an toàn khu vực, đặc biệt là đối với các quốc gia dọc vịnh Ba Tư.

Nhà máy Bushehr, nằm dọc theo vịnh Ba Tư, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 1.200km về phía nam, được xây dựng với sự hỗ trợ của Nga và đi vào hoạt động năm 2011. Nhà máy có công suất khoảng 1.000 megawatt.

Nga cảnh báo các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran hoàn toàn không thể chấp nhận được.

"Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Bushehr, là hành động không thể chấp nhận được, vì chúng gây ra những rủi ro khó lường được đối với sự an toàn của các nhân viên Nga và tiềm ẩn những hậu quả thảm khốc về môi trường đối với tất cả các quốc gia trong khu vực", Bộ Ngoại giao Nga cho biết sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 23/3.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang liên tục liên lạc với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran.

"Bushehr là một cơ sở hạt nhân nằm dưới sự giám sát của Liên hợp quốc và IAEA. Nga duy trì liên lạc thường xuyên với IAEA. Người đứng đầu Rosatom (Alexey) Likhachev đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố nghiêm túc về các cuộc tấn công đã được thực hiện (nhằm vào Bushehr)", ông Peskov nói thêm.

Ông Peskov xác nhận Nga đang gửi “tín hiệu phù hợp” tới Mỹ liên quan tới mối đe dọa nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Vụ tập kích khu vực nhà máy điện hạt nhân Bushehr diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp diễn.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Đáp lại, Iran dọa sẽ tấn công các cơ sở nước và năng lượng tại Israel và các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm cả các nhà máy điện. Quân đội Iran cho biết, họ sẽ đóng hoàn toàn eo biển Hormuz đối với tất cả tàu, không chỉ các tàu của “đối thủ”, nếu hạ tầng năng lượng của nước này bị tấn công.

Trong một động thái hạ nhiệt căng thẳng, Tổng thống Trump ngày 23/3 tuyên bố “chỉ thị cho Bộ Chiến tranh hoãn mọi đòn tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra”.

Ông Trump cho biết cuộc đàm phán "sâu rộng, chi tiết và mang tính xây dựng" với Iran sẽ tiếp diễn trong tuần này.