Tương lai mịt mờ của gia đình toàn người ốm bệnh

Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ trên lưng chừng đồi thuộc thôn Yên Sơn (xã Ba Vì, Hà Nội), nơi gia đình anh Triệu Duy Trường (SN 1998, dân tộc Dao) đang sống lay lắt giữa bệnh tật và đói nghèo. Nhiều năm qua, gia đình anh thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương.

Ngôi nhà tạm của vợ chồng anh Trường tiềm ẩn nhiều rủi ro mỗi khi nước mưa từ trên núi tràn xuống (Ảnh: Xuân Quang).

Trước đây, gia đình Trường có 4 nhân khẩu, phần lớn đều ốm yếu, bệnh tật, không có khả năng lao động. Bố và anh trai của Trường, ông Triệu Quý Minh (SN 1970) và anh Triệu Duy Sơn (SN 1996), có dấu hiệu thiểu năng trí tuệ, nhận thức kém; mẹ là bà Hoàng Thị Hoàn (SN 1968) sức khỏe yếu, chỉ làm thuê thời vụ.

Vì bố và anh trai không được tỉnh táo, nên từ nhỏ Trường đã phải gánh vác việc nhà. Lớn lên, anh cùng mẹ đi làm thuê khắp nơi, kiếm tiền trang trải sinh hoạt trong gia đình. Thế nhưng, khoảng 5 năm trở lại đây, bà Hoàn bị thoái hóa cột sống, sức khỏe suy giảm, không đi làm thuê được nữa.

Không có điều kiện thăm khám để được cấp chứng nhận khuyết tật, nên bố anh Trường không được hưởng trợ cấp (Ảnh: Xuân Quang).

“Ngày trước, mẹ em còn khỏe thì đi làm thuê. Giờ sức mẹ yếu, lưng còng, không lên nổi con dốc nên chỉ ở nhà trồng mấy luống rau và chăm đôi bò được xã hỗ trợ hộ nghèo. Mọi chi tiêu sinh hoạt trong nhà đều trông vào số tiền công ít ỏi em đi làm thuê”, anh Trường bộc bạch.

Điều khiến anh Trường day dứt nhất là bố và anh trai mắc bệnh, nhưng vì gia đình quá nghèo, chưa thể đi khám để xác định rõ tình trạng bệnh tật.

Cầm tiền công mà không biết nên mua sữa cho con hay mua thuốc cho mẹ

Năm 2020, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Trường vào Hà Tĩnh làm xây dựng. Ít lâu sau, anh kết hôn với chị Trương Thị Duyên (SN 2003), cũng xuất thân nghèo khó.

Éo le thay, sau khi sinh bé gái Triệu Thị Giang (SN 2024), sức khỏe chị Duyên suy giảm, có dấu hiệu bị trầm cảm. Trong khi đó, bé Giang lại bị suy dinh dưỡng, thường xuyên ốm vặt, khiến cuộc sống thêm chồng chất khó khăn.

Sau khi sinh con, chị Trương Thị Duyên, vợ anh Trường, có dấu hiệu bị trầm cảm (Ảnh: Xuân Quang).

Để lo cho cả gia đình 6 nhân khẩu, anh Trường phải chạy đôn chạy đáo, khi thì phụ hồ, khi thì làm thuê cho những xưởng gỗ gần nhà. Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh khiến việc một mình gồng gánh cả nhà trở thành thử thách quá sức với Trường.

Nhân khẩu gia đình tăng, căn nhà cũ kỹ vốn đã chật chội lại càng thêm bí bách. Anh Trường xin phép bố mẹ cho dựng tạm một căn nhà ở góc vườn làm nơi trú ngụ của 2 vợ chồng và con gái nhỏ. Căn nhà dựng từ gỗ tạp, tre nứa, tôn cũ và những tấm fibro xi măng… được bà con làng xóm, họ hàng gom góp hỗ trợ.

Dù đã có chỗ che mưa nắng, nơi ở của gia đình nhỏ vẫn hết sức sơ sài. Anh Trường cho biết, mỗi khi trời mưa là trong nhà ướt nhẹp. Nước từ trên núi đổ xuống, tràn vào nhà mang theo rác và cuốn đi đồ dùng. Rắn rết, ếch nhái cũng chui qua các khe hở vào nhà khiến chị Duyên nhiều phen thót tim. Sau mỗi trận mưa to, gia đình phải vá víu, chằng buộc lại từng góc nhà.

Sau mỗi trận mưa to, anh Trường lại vá víu, chằng buộc lại căn nhà (Ảnh: Xuân Quang).

Bên cạnh việc lo cho vợ con, anh Trường còn phải lo cho cha mẹ ngày một yếu, và người anh trai không tỉnh táo. Nỗi lo ngày càng lớn vì cha mẹ thường xuyên đau yếu, con gái đến tuổi đi học, trong khi vợ chưa thể cùng anh san sẻ gánh nặng.

“Có những lần cầm tiền công về mà em cứ phân vân không biết nên mua sữa cho con hay mua thuốc cho mẹ, vì ai cũng cần…”, anh Trường nghẹn ngào.

Ông Triệu Phú Quản (SN 1969), một người dân sống cùng thôn, cho biết: "Gia đình Trường khó khăn nhất thôn. Một mình cậu ấy vừa phải lo cho vợ con, vừa lo cho bố mẹ và anh trai. Bà con thương lắm, thỉnh thoảng giúp bát gạo, bó rau, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu”.

Người dân trong thôn Yên Sơn thường xuyên quan tâm, động viên mỗi khi gia đình anh Trường gặp khó khăn (Ảnh: Xuân Quang).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lý Thị Lân, Trưởng thôn Yên Sơn, cho biết, gia đình anh Triệu Duy Trường là hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, chính quyền và người dân thôn Yên Sơn luôn chung tay hỗ trợ. Tuy nhiên, nguồn lực của địa phương còn rất hạn chế.

“Qua báo Dân trí, tôi tha thiết mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để anh Trường có thêm điều kiện chăm sóc gia đình, dựng lại mái ấm vững chắc hơn, giúp vợ con có chỗ dựa, cha mẹ già và người anh bệnh tật có thêm niềm an ủi”, bà Lân bày tỏ.

