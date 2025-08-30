Bạn đọc Dân trí tặng nhà Nhân ái cho vợ chồng nghèo ở xã biên giới

Sau hơn 50 ngày thi công, gia đình chị H Bun Hay Knul (24 tuổi) ở buôn Yang Làng, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã chính thức dọn về căn nhà mới khang trang, chấm dứt chuỗi ngày sống lay lắt giữa rừng sâu.

Ngôi nhà Nhân ái này được xây dựng nhờ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí với số tiền hơn 100 triệu đồng và Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tài trợ 75 triệu đồng.

Vợ chồng chị H Bun Hay Knul hạnh phúc khi được rời nhà tạm bợ trong rừng để về căn nhà mới (Ảnh: Thúy Diễm).

Gia đình chị H Bun Hay Knul là nhân vật trong bài viết "Gia đình sống lay lắt giữa rừng, người phụ nữ bị u hàm không tiền chữa trị", đăng tải trên báo Dân trí.

Trước đây, do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị H Bun Hay Knul không đủ tiền xây nhà trên mảnh đất cha mẹ để lại. Họ phải thuê một căn nhà sàn cũ kỹ, vốn là nơi canh gác rẫy, nằm biệt lập trong rừng thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn để sinh sống.

Cuộc sống giữa rừng sâu không điện, không nước, không hàng xóm láng giềng đã đẩy gia đình chị vào muôn vàn khó khăn. Cách đây 2 năm, chị H Bun Hay Knul phát hiện bị u xương hàm. Chồng chị đã phải vay mượn khắp nơi để đưa vợ xuống TPHCM phẫu thuật và điều trị 2 lần, nhưng sau đó phải bỏ dở vì cạn kiệt tài chính.

Căn nhà xiêu vẹo nằm biệt lập trong rừng từng là nơi ở tạm của cả gia đình (Ảnh: Thúy Diễm).

Bệnh tật đeo bám, cuộc sống lay lắt giữa rừng sâu khiến vợ chồng chị H Bun Hay Knul tưởng chừng không thể thoát khỏi cảnh khốn khó. Nhờ sự sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình chị đã nhanh chóng có một mái ấm an toàn, không còn phải sống tạm bợ trong rừng.

Trong niềm vui khôn xiết khi được về nhà mới, chị H Bun Hay Knul không giấu nổi xúc động, chia sẻ: "Vợ chồng tôi vui lắm! Từ nay không phải sống sợ hãi, lo lắng trong rừng khi mùa mưa bão đến. Về nhà mới có điện nước, gần trường học, con cái được đến trường và còn được gần với nhà người thân nữa. Gia đình tôi cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm".

Có căn nhà mới khang trang là niềm mơ ước nhiều năm qua của gia đình chị H Bun Hay Knul (Ảnh: Thúy Diễm).

Với tổng kinh phí được hỗ trợ, gia đình chị H Bun Hay Knul đã xây dựng căn nhà rộng 35m2, bao gồm một phòng khách, một phòng ngủ, mái che trước nhà, khu vực bếp và nhà vệ sinh. Ngoài ra, chị H Bun Hay Knul còn dành dụm số tiền còn lại để tiếp tục điều trị bệnh u xương hàm, trang trải sinh hoạt phí và tích lũy vốn để phát triển kinh tế gia đình.

Nhân dịp gia đình về nhà mới, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã trao tặng thêm nhiều phần quà thiết thực như xoong nồi, chén bát, quạt máy, ấm điện... giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp ngoài tài trợ 75 triệu đồng còn gửi tặng gia đình anh chị nhiều đồ gia dụng thiết yếu (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Sao Y Me, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Buôn Đôn, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí và Công ty Thủy điện Buôn Kuốp vì đã đồng hành, giúp đỡ hộ nghèo của địa phương có mái ấm mới.

Ông Sao Y Me, Phó Bí thư Đảng ủy xã Buôn Đôn (ngoài cùng bên phải) dặn dò gia đình chị H Bun Hay Knul chăm lo phát triển kinh tế để thoát nghèo (Ảnh: Thúy Diễm).

"Những năm qua, báo Dân trí đã có nhiều chương trình Nhân ái ý nghĩa, giúp đỡ hàng trăm triệu đồng đến các hoàn cảnh khó khăn của huyện Buôn Đôn (cũ) và nay lại tiếp tục sẻ chia, hỗ trợ cho địa phương.

Tôi mong rằng, bạn đọc báo Dân trí cùng Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái", mang lại niềm vui đến với những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn", ông Sao Y Me chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Buôn Đôn cũng bày tỏ mong muốn gia đình chị H Bun Hay Knul sẽ nỗ lực, chăm lo làm kinh tế, sản xuất để thoát nghèo và vươn lên trong cuộc sống mới.