Mong manh sự sống của cậu bé 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Tuổi thơ gắn liền với bệnh viện và ước mơ của đứa trẻ tội nghiệp

Trong căn nhà cũ kỹ nằm cuối con đường đất ở bản Hong Lực, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên, vợ chồng ông Lường Văn Hoài (55 tuổi) và bà Lò Thị Xiên (53 tuổi) ngồi lặng lẽ bên đứa cháu nội Lường Bảo Khang (SN 2019) gầy yếu, xanh xao, bụng trướng to như quả dưa hấu.

Bố mẹ Khang ly hôn từ khi em 3 tuổi. Mẹ bỏ đi biệt tích, không một lần liên lạc. Từ đó, bé sống cùng bố và ông bà nội. Cuộc sống quá khó khăn, bố Khang phải đi làm thuê ở xa, thỉnh thoảng gửi về nhà ít tiền nuôi con.

Mắc bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng, lách của Khang ngày càng phình to, bụng chướng căng, cần được phẫu thuật khẩn cấp để giữ lại sự sống (Ảnh: Tùng Dương).

Bà Lò Thị Xiên kể, từ khi lọt lòng bé Khang đã không được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Mới được 5 tháng tuổi, em liên tục sốt cao, cơ thể nhợt nhạt bất thường.

Đưa cháu đi khám, gia đình chết lặng khi bác sĩ chẩn đoán Khang mắc bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng, phải truyền máu định kỳ suốt đời để duy trì sự sống.

“Tháng nào chúng tôi cũng đưa cháu đi viện để truyền máu. Nhưng ở bệnh viện tỉnh, cháu chỉ được truyền máu chung, không sàng lọc kỹ thành phần. Mấy năm như vậy, bụng cháu ngày càng chướng to, hơi thở nặng nhọc, người chỉ còn da bọc xương. Nhìn cháu xanh xao, yếu ớt thế này, ai cũng xót xa…”, bà Xiên nghẹn ngào.

Tháng 6 vừa qua, gom góp được chút ít tiền bán ngô, gà và vay mượn thêm, vợ chồng bà Xiên đưa cháu xuống Hà Nội khám bệnh.

Kết quả tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khiến cả gia đình thêm một lần nữa sụp đổ, Khang mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) thể nặng, lách đã to độ IV, bắt buộc phải phẫu thuật cắt bỏ.

Các bác sĩ cho biết, phẫu thuật cắt lách là cơ hội để ngăn biến chứng và kéo dài sự sống cho bé Khang.

“Nghe bác sĩ nói tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì còn cách cứu cháu, nhưng lo vì không biết lấy đâu ra tiền phẫu thuật. Cháu còn bé quá, mà bệnh thì không chờ ai. Nếu không phẫu thuật sớm, tính mạng cháu nó khó giữ nổi…”, ông Hoài nói, giọng run run.

“Tính mạng cháu tôi mong manh trong khi kinh tế gia đình đã kiệt quệ”, bà Xiên thở dài bế tắc (Ảnh: Tùng Dương).

Trong lúc mọi người trò chuyện, Khang rụt rè ngồi vào lòng bà nội. Khi được hỏi về ước mơ của mình, cậu bé lí nhí: “Cháu ước khỏi bệnh để được đi học đều, được chơi cùng các bạn…”.

Một ước mơ giản dị mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể thực hiện, nhưng với bé Khang đó lại là điều xa xỉ. Mắc căn bệnh hiểm nghèo, tuổi thơ của Khang gắn liền với bệnh viện, giường bệnh, kim tiêm và những cơn đau triền miên. 6 tuổi nhưng Khang gầy gò, thấp bé như đứa trẻ lên 3.

Mong manh sự sống của cậu bé 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo (Video: Thùy Hương).

Ông bà nội nghèo khó bất lực trước chi phí phẫu thuật của cháu

Ôm đứa cháu tội nghiệp, bà Xiên trải lòng: “Nương ruộng ít, thu nhập bấp bênh nên chúng tôi phải chắt chiu từng đồng. Mỗi lần đưa cháu vào Bệnh viện tỉnh Điện Biên hay xuống Hà Nội truyền máu là tốn cả triệu bạc tiền xe, tiền ăn. Số tiền ấy với gia đình là một gánh nặng lớn. Chúng tôi có bán hết lúa, hết ngô cũng không đủ tiền chữa bệnh cho cháu”.

Ông bà nội nghèo khó lo lắng khi không biết kiếm đâu đủ tiền chữa bệnh cho cháu (Ảnh: Tùng Dương).

Không chỉ bé Khang mắc bệnh hiểm, gia đình ông Hoài, bà Xiên còn chồng chất bất hạnh. Người con trai cả mắc xơ gan, con trai út (bố của bé Khang) bị viêm gan B mạn tính, con gái thứ 2 góa bụa một mình nuôi con nhỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Lò Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chiềng Sinh, cho biết:

“Gia cảnh nhà ông Hoài, bà Xiên thật sự quá khổ. Cháu Khang nếu không được phẫu thuật sớm sẽ nguy hiểm tính mạng. Chúng tôi tha thiết mong những tấm lòng nhân ái chung tay giúp đỡ để cháu có cơ hội sống, được tiếp tục đến trường như bao đứa trẻ khác”.

Bà Lò Thị Thiêm, Trưởng bản Hong Lực cho biết thêm, ở bản ai cũng thương bé Khang vì tuổi thơ thiếu hơi ấm cha mẹ, lại phải chịu bệnh tật hành hạ.

“Mọi người trong bản có giúp cân gạo hay chút tiền, nhưng cũng không thấm vào đâu so với chi phí hàng chục triệu đồng để cháu Khang được phẫu thuật. Mong bạn đọc và các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay yêu thương, trao cho cháu cơ hội sống”, Trưởng bản Hong Lực kêu gọi.

Ước mơ của cậu bé 6 tuổi chỉ là được đi học, được chạy nhảy, được sống khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng để ước mơ giản dị ấy thành hiện thực, gia đình nghèo nơi vùng cao Điện Biên rất cần sự chung tay của những tấm lòng nhân ái.

Ảnh: Tùng Dương

Video: Thùy Hương Nguyễn