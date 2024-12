Xót thương cảnh người vợ nghèo bất lực xin từng ly sữa cứu chồng

Vợ nghèo bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi để giữ chồng sống từng ngày

Đứng ngoài cửa phòng bệnh Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (cơ sở Hoàng Mai), bà Ngô Thị Thư (54 tuổi) ôm mặt khóc nức nở, bất lực nhìn vào bên trong phòng bệnh, nơi ông Lê Xuân Dùng (55 tuổi), chồng bà đang đối diện với lằn ranh sinh tử.

Ông Dùng liệt nửa người bên phải, không nói được, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt. Từ ngày chồng gặp nạn, bà Thư không dám rời ông nửa bước. Đưa tay lau vội hàng nước mắt, người phụ nữ kể về hoàn cảnh nghèo khó của gia đình.

Vợ chồng bà Thư vốn sống tại thôn Hoàng Thành (xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), có trang trại trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên, gia đình lâm vào cảnh nợ nần nhiều năm nay do mất mùa, thiên tai. Không cam chịu cảnh nghèo khó ở quê nhà, vợ chồng bà dắt nhau lên Hà Nội mưu sinh từ năm 2015, thuê trọ ở quận Cầu Giấy.

Mỗi ngày, bà Thư nhận dọn dẹp văn phòng, còn ông Dùng làm bảo vệ, thu nhập đủ sống và dành dụm một khoản gửi về quê trả nợ. Cứ tưởng mỗi ngày của hai vợ chồng đều trôi qua yên bình như vậy, cho đến một buổi sáng cuối tháng 5, bà Thư gọi chồng dậy đi làm nhưng không thấy ông Dùng phản hồi.

Ông chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lịm dần. Quá hốt hoảng, bà Thư gọi 3 người con đưa bố đến bệnh viện gần nhất cấp cứu. Ông Dùng vốn có nhiều bệnh nền như huyết áp cao, tiểu đường, nhiều lần đau đầu nhưng chỉ uống thuốc. Bác sĩ từng cảnh báo tình trạng đau đầu kéo dài này dễ dẫn đến đột quỵ.

Ngày khi nhập viện, người đàn ông được chẩn đoán tổn thương não, cần phải phẫu thuật. Nghe bác sĩ thông báo, bà Thư như chết lặng, không ngờ bi kịch đến với chồng mình lại nhanh thế.

Sau ca mổ, ông Dùng nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 19-8 hơn 1 tháng, chi phí điều trị lên tới 300 triệu đồng, vượt quá sức của bà Thư. Người phụ nữ khắc khổ chạy vạy vay mượn khắp mọi nơi, từ người thân, họ hàng đến bạn bè, chỉ mong kịp thanh toán trong ngày chồng xuất viện.

Nhưng chỉ 5 ngày sau, ông Dùng xuất hiện triệu chứng tương tự. Lần này, tình trạng bệnh nặng hơn, ông không nói được, nhập viện đã rơi vào hôn mê. Gia đình quyết định chuyển ông sang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với hy vọng mong manh cứu sống được ông.

Sau hơn 1 tháng điều trị, tình hình của ông Dùng chuyển biến tích cực, được xuất viện. Tuy nhiên, 2 tuần sau, ông tiếp tục rơi vào hôn mê, quay lại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Lúc này, bác sĩ nhận định bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, ngừng tim, tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, suy thận, phải lọc máu và hút dịch liên tục.

Từ ngày chồng nằm viện triền miên, bà Thư trở thành lao động chính trong gia đình, gánh nặng đổ lên vai người phụ nữ ốm yếu mắc bệnh tim di truyền.

Bà dành toàn bộ thời gian trong bệnh viện chăm chồng, không thể đi làm, không có thu nhập. Kiệt quệ vì vay mượn, bà bất lực mỗi khi nghe điện thoại của ngân hàng. Trong khi đó, hoàn cảnh 3 người con cũng không khấm khá hơn.

Người con gái đầu là mẹ đơn thân, vất vả nuôi con một mình. 2 người con trai còn lại (27 và 30 tuổi) đều đi làm thuê ở Hà Nội, thu nhập không ổn định, tiền làm ra hàng tháng đều dành trả nợ chữa bệnh của bố.

"Tôi không còn cách nào khác, phải đi xin tiền cứu chồng. Các con làm đến đâu trả nợ giúp bố mẹ đến đấy", bà Thư nói.

Vợ nghèo khẩn cầu từng ly sữa, hy vọng mong manh về sự sống cho chồng

Những người đi chăm bệnh nhân nghe kể về hoàn cảnh túng quẫn của vợ chồng bà Thư, người thì cho 50.000 đồng, người giúp 100.000 đồng, cũng có người mang quần áo đến tặng bà khi trời Hà Nội bắt đầu chuyển rét. Chỉ vào bộ trang phục trên người, bà nói "từ đầu đến chân đều là quần áo của người đi chăm bệnh giúp đỡ".

Do không thể tiêu hóa, ông Dùng phải uống sữa đặc biệt, loại 600.000 đồng, chỉ đủ dùng 2 ngày một đêm. Từng đồng tiền tích cóp, bà Thư dành mua sữa và thuốc cho chồng, thậm chí, phải đi xin tiền mua từng ly sữa cứu chồng.

Những lúc rảnh rỗi, người phụ nữ nhận gội đầu, tắm, thay bỉm cho các bệnh nhân và người nhà để kiếm bữa trưa cho bản thân.

Có những ngày, bác sĩ khuyên bà Thư về phòng trọ nghỉ ngơi nhưng bà không dám rời mắt khỏi chồng. Bà ngủ ở dãy hành lang phòng cấp cứu, ban đầu trải chiếu nằm dưới đất, sau đó được bệnh viện cho mượn một chiếc giường gấp.

"Bác sĩ bảo là cứ về đi, có vấn đề gì sẽ báo nhưng thật lòng tôi không dám về. Tình trạng bệnh của chồng căng thẳng khiến tôi rất lo lắng, nhất là lúc anh hôn mê, ngừng tim", bà kể.

Nhiều lúc tuyệt vọng, bà Thư sợ chồng không tỉnh dậy. Bà xót thương hoàn cảnh bản thân, khi không có lấy một đồng tạm ứng mua thuốc cứu chồng. Các loại thuốc kháng sinh trong danh mục Bảo hiểm y tế đã không còn tác dụng, ông Dùng phải dùng đến kháng sinh thế hệ 5 chưa được bảo hiểm chi trả.

Đây là loại thuốc chi phí cao, chỉ riêng tiền thuốc này đã hết 5 triệu đồng chưa kể các chi phí khác. Bà Thư nói, tính từ lúc ông Dùng mắc bệnh đến nay, tổng các chi phí hết hơn 1 tỷ đồng.

"Gia đình đã tìm đủ mọi cách để vay mượn, bán hết tài sản, đến nay đã khánh kiệt, cũng không đủ sức để lo chi trả viện phí cho chồng trong những ngày tháng tiếp theo", bà Thư nói.

Một hành trình dài và gian nan còn đợi vợ chồng bà Thư ở phía trước nhưng gia đình "lực bất tòng tâm". Bà cầu xin độc giả báo Dân trí, các nhà hảo tâm giúp bà và các con giữ lại người chồng, người cha hiền lành.

Thỉnh thoảng thấy chồng cựa mình, có những cơn rung lắc và nhìn ngó xung quanh, bà Thư lại lóe thêm hy vọng về cuộc sống.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện đại học Y Hà Nội cho biết: "Bệnh nhân Lê Xuân Dùng được điều trị 6 tháng nay tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, suy thận, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, đái tháo đường".

Bác sĩ Dũng cho biết thêm, sau quá trình điều trị, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc chậm, liệt nửa người bên phải và chưa nói được. Bệnh nhân sẽ phải tiếp tục điều trị Hồi sức tích cực sau đó tập phục hồi chức năng lâu dài. Với tình trạng hiện tại của bệnh nhân, các bác sĩ rất mong ông Dùng có thể sớm hồi phục, tự phục vụ được bản thân.

"Có thể nói đi đến giai đoạn này là cả một sự nỗ lực, cố gắng cứu chữa không ngừng nghỉ của các y, bác sĩ, tuy nhiên cũng là lúc gia đình đã lâm vào khánh kiệt.

Nhiều tháng qua, người vợ luôn túc trực ngoài hành lang ngóng tin chồng. Chị nói giờ không còn tài sản cũng không biết bấu víu vào đâu. Chúng tôi rất mong, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ", bác sĩ Dũng nói.

